19:37 08 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.94
  • USD17.48
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.63
Поиск
Водительские права

Когда молдавские водительские права признают во Франции

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
84 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/08/33541592.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210208/33542939/kogda-moldova-voditelskie-prava-priznayut-france-franta.html

Что тормозит переговорный процесс о признании водительских удостоверений с другими странами, рассказала глава РМ.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в рамках своего визита в Париж она обсудила с лидером страны Эмманюэлем Макроном вопрос признания водительских прав граждан республики, которые находятся во Франции.

"Основная проблема здесь, как известно, – коррупция в процессе выдачи водительских прав молдавскими органами. Также будут следить за деятельностью МВД и Агентства госуслуг по борьбе с коррупционными схемами в этой области", – отметила Санду.

Она уточнила, что продажа водительских прав этими учреждениями на территории республики приводит к трудностям в переговорном процессе с другими странами по вопросу признания соответствующих удостоверений молдавского образца.

Майя Санду и Эммануэль Макрон
© REUTERS / BENOIT TESSIER
Санду отчиталась о поездке в Париж: о чем рассказала президент Молдовы

"Тем временем договорились с французскими властями попытаться найти промежуточное решение для наших сограждан во Франции", – подчеркнула глава государства.

Санду находилась с визитом в Париже в течение 3-4 февраля, где у нее состоялись также встречи с председателем Сената Франции Жераром Ларше и членами группы дружбы "Франция – Молдова" в Сенате, председателем национального собрания Ришаром Ферраном и членами группы дружбы "Франция - Молдова" в этой организации, министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом, главой Минтранспорта и государственной службы Амели де Моншален, генеральным секретарем франкофонии Луизой Мушикивабо, руководством Движения французских предприятий (MEDEF) и представителями французского бизнеса.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Экзамен на получение водительских прав в Молдове: план оптимизации
Водительские права можно будет восстановить без медицинской справки
Сколько стоит в Молдове "покупка" водительских прав


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Советские мозаики Кишинева: на здании автовокзала в центре города.
Фото - Легенда о Кишиневе: советские мозаики столицы
Пустыня на лыжне: облако пыли из Сахары припорошило горнолыжный склон
Видео: Сахара прилетела в Альпы – песок запорошил лыжни
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться