Когда молдавские водительские права признают во Франции

Что тормозит переговорный процесс о признании водительских удостоверений с другими странами, рассказала глава РМ.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в рамках своего визита в Париж она обсудила с лидером страны Эмманюэлем Макроном вопрос признания водительских прав граждан республики, которые находятся во Франции.

"Основная проблема здесь, как известно, – коррупция в процессе выдачи водительских прав молдавскими органами. Также будут следить за деятельностью МВД и Агентства госуслуг по борьбе с коррупционными схемами в этой области", – отметила Санду.

Она уточнила, что продажа водительских прав этими учреждениями на территории республики приводит к трудностям в переговорном процессе с другими странами по вопросу признания соответствующих удостоверений молдавского образца.

"Тем временем договорились с французскими властями попытаться найти промежуточное решение для наших сограждан во Франции", – подчеркнула глава государства.

Санду находилась с визитом в Париже в течение 3-4 февраля, где у нее состоялись также встречи с председателем Сената Франции Жераром Ларше и членами группы дружбы "Франция – Молдова" в Сенате, председателем национального собрания Ришаром Ферраном и членами группы дружбы "Франция - Молдова" в этой организации, министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом, главой Минтранспорта и государственной службы Амели де Моншален, генеральным секретарем франкофонии Луизой Мушикивабо, руководством Движения французских предприятий (MEDEF) и представителями французского бизнеса.

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