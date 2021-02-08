Герои не по паспорту

В 2006-м году на российские экраны вышел художественный фильм "Сволочи". Лента повествует о специальной школе НКВД, в которой в качестве смертников-диверсантов готовили детей из числа беспризорников. Как это не раз случалось в постсоветском кинематографе, замечательная и искренняя игра актеров убедила неискушенного в знании истории зрителя в том, что так все и было на самом деле. Фильм вызвал бурный резонанс в кинематографическом сообществе. На вручении одной из престижных премий в области киноискусства, известный советский и российский режиссер и актер Владимир Меньшов отказался вручать награду фильму "Сволочи", назвав его "подлым и позорящим мою страну".

В погоне за симпатиями зрителей и за очередной псевдоисторической сенсацией такие неприятные курьезы случаются, к сожалению, гораздо чаще, чем хотелось бы. Современный подросток уверенно расскажет ловко состряпанную историю о том, как безжалостное советское государство посылало на убой беспризорников, но не ответит на вопрос – а кто такие сыновья полка?

А между тем именно эта история является объективной исторической правдой нашего народа.

Не "сволочи"-беспризорники, под дулами безжалостного НКВД шли под пули фашистов, а простые советские мальчики и девочки, вставшие на защиту родной страны. Были среди них и наши соотечественники.

После разгрома партизанами полицейской команды в селе Назимово на Псковщине, в партизаны решил податься 16-летний Витя Федоров, уроженец соседней деревни Зайцево. Зная, что за нападение на полицейских немцы непременно устроят карательную акцию, он решил уйти в лес. В случае обыска ему было не миновать расстрела: накануне он утащил у пьяного полицая бельгийский карабин. Взяв оружие, мальчишка подался в леса.

Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны, партизана 10-й партизанской бригады, Виктора Федоровича Федорова:

"…В одной из деревень я встретил женщину, которая, увидев мое несколько отрешенное состояние, пригласила меня в дом и предложила поесть. Только она поставила на стол еду, как из-за занавески вышел солидный мужчина в немецкой форме. Я бросился к порогу, но он остановил меня окриком: "Что, в партизаны захотел, наслушался коммунистической брехни?" Черт его знает, как себя вести! После того, как я поел, он отправил меня домой, но я сказал, что никуда не пойду, поскольку уже догадался, что попал к своим. Переодетым немцем был командир специальной группы Ковалев".

Нападения на немецкие обозы, взрывы железнодорожного полотна, бои с карательными отрядами… Наряду со взрослыми мужчинами в партизанской бригаде сражался и Витя Федоров.

© Photo : Алексей Петрович Партизанское удостоверение 16-летнего Виктора Федорова.

В марте 1944 года, спасая от немецких факельщиков деревню, партизаны завязали бой. Будучи одним из номеров минометного расчета, партизан Федоров получил ранения в обе ноги и был эвакуирован в полевой госпиталь. После выздоровления Виктор Федоров отслужил срочную службу в армии, учился, жил и трудился на молдавской земле до самого выхода на пенсию. Находясь на заслуженном отдыхе, он часто выступал в школах принимал участие в патриотических мероприятиях. Осколки вражеского снаряда он носил в себе до последних дней жизни.

© Photo : Алексей Петрович Осколки от ранения Виктор Федорович Федоров носил до конца своих дней.

Благодаря нашему знакомству о его подвиге и участии в войне сегодня можно рассказать молодому поколению.

А сколько историй так и останутся неизвестными, сколько детских судеб оборвалось на полях той страшной войны… В минувшем году, в рамках работы над уточнением списков захороненных у села Скулень Унгенского района, командир поискового отряда "Август" Василий Сеньковский наткнулся на фамилию ефрейтора 441-го стрелкового полка 116-ой стрелковой дивизии Павла Писаренко. Первое, на что обращают внимание поисковики – место захоронения. Умер от ран 30 мая 1944 года, похоронен в могиле № 22 у церкви села Скуляны. Ничего необычного эти две графы не сообщили.

Зато остальные столбцы, повествующие о короткой жизни ефрейтора Писаренко, было бы неплохо изучить создателям художественных лент про "детей-диверсантов". Год рождения: 1929. Должность: воспитанник полка. Каким военкоматом призван: в рядах Красной армии ДОБРОВОЛЬНО. В графе "адрес родственников" суровые строки: родственников нет, воспитывался в детдоме.

© Photo : Алексей Петрович Спустя 75 лет после окончания войны имя 15-летнего ефрейтора Писаренко было увековечено в граните.

Паше Писаренко было 15 лет, когда он отдал свою жизнь за освобождение Молдавии.

История сохранила два архивных листа с данными о его гибели, но мы никогда не узнаем, как выглядел наш герой. В минувшем году имя Павла Писаренко впервые за все послевоенные годы было увековечено в граните на братской могиле в селе Скуляны Унгенского района.

В нынешнем году исполняется 75 лет со дня выхода на экраны фильма "Сын полка" режиссера Валерия Пронина. Если ваши дети не захотят смотреть черно-белый фильм, включите им цветную версию фильма, снятую Георгием Кузнецовым 40 лет назад. Это настоящее кино о настоящих героях, получивших в 1943 году медали, и только 45-ом – паспорта.

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