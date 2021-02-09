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Виктор Пынтя

Могут ли алкогольные напитки защитить от коронавируса – мнение ученого

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2329)
7852744
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210209/29488714/mogut-li-alkogolnye-napitki-zaschitit-ot-koronavirusa-mnenie-uchenogo.html

Врачи постоянно предупреждают – алкоголь делает нас лишь более уязвимыми перед лицом болезни, поэтому не стоит им злоупотреблять. А есть ли исключение для коронавируса?

Нередко люди употребляют алкогольные напитки в качестве "лекарства", считая, что это поможет в лечении гриппа, простуды или других респираторных инфекций. О влиянии алкоголя при заражении коронавирусом рассказал доктор медицинских наук Виктор Пынтя.

"Вирус проникает через слизистую оболочку носоглотки, то есть вы можете пить литры спирта, но он не защитит вас от вируса. Напротив, он ослабляет организм и делает его более уязвимым перед инфекцией", - заявил ученый в ходе передачи на радио Sputnik Молдова.
Виорика Думбрэвяну
© Sputnik / Rodion Proca
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Врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков, в свою очередь, заявлял, что кроме того алкоголь несовместим ни с какими вакцинациями, в течение трех дней нельзя посещать бани, не рекомендуется большая физическая нагрузка, можно ходить в душ.

Тем временем, с начала пандемии во всем мире зарегистрировали уже свыше 106 миллионов случаев инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа, более 59 миллионов – выздоровели, а 2,3 миллиона – скончались от осложнений.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2329)

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