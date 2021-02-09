Ледяные клинки: тающие сосульки могут быть опасны

Молдавские спасатели напомнили правила, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать травм от падающих сосулек.

КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. Гражданам следует быть предельно внимательными на улицах, стараться не ходить под карнизами зданий. Такое предупреждение вынесли в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС). Предупреждение обусловлено формированием сосулек и падением льда с крыш.

"Возможно падение снега с крыш и наледи с веток деревьев, а также есть опасность травм из-за падения тающих сосулек", - говорится в сообщении ГИЧС.

Помимо этого, сотрудники ведомства обратились к руководителям различных учреждений с просьбой организовать расчистку крыш от снега и льда. Спасатели также обратили внимание родителей на то, что с обледенелых веток деревьев падает лед и рекомендовали быть осторожными с детьми на улицах.

В этот период также опасны игры у водоемов, на которых сформировался лед. Предупреждение предназначено для родителей, у которых есть дети, а также для любителей рыбной ловли.

Как отметили в ГИЧС, согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, до 11 февраля ожидается потепление.

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