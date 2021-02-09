В Кишиневе выявлен случай бешенства

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Случай бешенства выявлен у уличной кошки в Кишиневе, еще один - у домашней козы в Шолданештском районе. Наличие вируса выявили проверки, проведенные на прошлой неделе специалистами Национального агентства безопасности пищевых продуктов Молдовы.
По данным ведомства,павшие животные уничтожены. В настоящее время специалисты предпринимают меры для выявления очага распространения вируса.
Помимо этого, есть сообщения от Всемирной организации здравоохранения о выявлении других опасных заболеваний у животных в регионе. Так, была обнаружена африканская чума свиней в нескольких населенных пунктах Румынии.
Ранее Национальная медицинская страховая компания (НМСК) выделила более 600 тысяч леев из фонда профилактических мероприятий на закупку партии вакцины против бешенства.
За последние несколько лет в Молдове зафиксировано несколько летальных исходов от осложнений, вызванных этим вирусом.
В 2002 году от осложнений, вызванных болезнью, в Дрокии скончался подросток, в 2016-м умер мужчина в Каушанском районе, а в 2019-м зарегистрирована смерть одиннадцатилетнего мальчика из села Новые Гояны.
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