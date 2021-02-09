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В Кишиневе выявлен случай бешенства

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Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210209/33547799/v-chisinau-vyyavlen-sluchay-beshenstva.html

Опасный вирус обнаружили у двух животных в Молдове, в том числе в столице. Специалисты предпринимают все меры для выявления очага заболевания в стране.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Случай бешенства выявлен у уличной кошки в Кишиневе, еще один - у домашней козы в Шолданештском районе. Наличие вируса выявили проверки, проведенные на прошлой неделе специалистами Национального агентства безопасности пищевых продуктов Молдовы.

По данным ведомства,павшие животные уничтожены. В настоящее время специалисты предпринимают меры для выявления очага распространения вируса.

Помимо этого, есть сообщения от Всемирной организации здравоохранения о выявлении других опасных заболеваний у животных в регионе. Так, была обнаружена африканская чума свиней в нескольких населенных пунктах Румынии.

Прививание от вируса бешенства
© Fotolia / Tobias Arhelger
Молдова закупила шесть тысяч доз вакцины против бешенства

Ранее Национальная медицинская страховая компания (НМСК) выделила более 600 тысяч леев из фонда профилактических мероприятий на закупку партии вакцины против бешенства.

За последние несколько лет в Молдове зафиксировано несколько летальных исходов от осложнений, вызванных этим вирусом.

В 2002 году от осложнений, вызванных болезнью, в Дрокии скончался подросток, в 2016-м умер мужчина в Каушанском районе, а в 2019-м зарегистрирована смерть одиннадцатилетнего мальчика из села Новые Гояны.

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