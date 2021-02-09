В Кишиневе выявлен случай бешенства

Опасный вирус обнаружили у двух животных в Молдове, в том числе в столице. Специалисты предпринимают все меры для выявления очага заболевания в стране.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Случай бешенства выявлен у уличной кошки в Кишиневе, еще один - у домашней козы в Шолданештском районе. Наличие вируса выявили проверки, проведенные на прошлой неделе специалистами Национального агентства безопасности пищевых продуктов Молдовы.

По данным ведомства,павшие животные уничтожены. В настоящее время специалисты предпринимают меры для выявления очага распространения вируса.

Помимо этого, есть сообщения от Всемирной организации здравоохранения о выявлении других опасных заболеваний у животных в регионе. Так, была обнаружена африканская чума свиней в нескольких населенных пунктах Румынии.

Ранее Национальная медицинская страховая компания (НМСК) выделила более 600 тысяч леев из фонда профилактических мероприятий на закупку партии вакцины против бешенства.

За последние несколько лет в Молдове зафиксировано несколько летальных исходов от осложнений, вызванных этим вирусом.

В 2002 году от осложнений, вызванных болезнью, в Дрокии скончался подросток, в 2016-м умер мужчина в Каушанском районе, а в 2019-м зарегистрирована смерть одиннадцатилетнего мальчика из села Новые Гояны.

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