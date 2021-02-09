Провода рвутся под тяжестью льда — сколько сел в Молдове остались без света

Непростые метеоусловия не только осложнили движение по автомобильным дорогам страны, но и оставили без электроснабжения десятки населенных пунктов во многих районах.

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Сложные метеоусловия, которые уже вторые сутки сохраняются в Молдове, привели к перебоям в электроснабжении в десятках сел республики, сообщает компания Premier Energy.

На территории всей страны прошли снегопады, которые сменились ледяным дождем. В результате на опорах линий электропередач и на проводах образовалась ледяная корка. Под тяжестью льда провода рвутся, не выдерживая нагрузки. Отмечены и случаи падения опор ЛЭП, а также падения деревьев на воздушные линии.

По сообщению электрокомпании, по ситуации на вечер понедельника наблюдались перебои с энергоснабжением в 24 населенных пунктах страны. К утру 9 февраля их число выросло до 37, а по оперативной ситуации на этот момент восстановительные работы ведутся в 64 селах и городах, преимущественно в северных и центральных районах Молдовы.

Больше всего пострадали Оргеевский, Страшенский, Криулянский, Чимишлийский, Новоаненский и Каушанский районы.

Напомним, синоптики объявили "желтый код" в связи с вышеуказанным погодным явлением еще в воскресенье, 7 февраля, и его действие должно было закончиться в понедельник.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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