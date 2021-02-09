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Полицейская мигалка

Появилось видео с женщиной, предположительно бросившей младенца в центре Кишинева

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210209/33554383/poyavilos-video-s-zhenschinoy-kotoraya-brosila-mladentsa-v-tsentre-kishineva.html

Ориентировки на женщину, подозреваемую в том, что она бросила ребенка на лестнице многоэтажного дома в Кишиневе, направлены во все отделения полиции.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Столичная полиция опубликовала видео с изображением женщины, которая подозревается в том, что бросила ребенка на лестнице многоквартирного дома, расположенного на проспекте Штефана чел Маре.

"После обеда 6 февраля женщина бросила на шестом этаже жилого дома девочку, которая родилась примерно две недели назад. Ребенка нашла жительница этого дома", – напомнили в столичном инспекторате полиции.

В инспекторате уточнили, что возбуждено уголовное дело по факту "Оставления в опасности". Местное законодательство предусматривает за это штраф до 27,5 тысячи леев или неоплачиваемый труд в пользу общества до 240 часов, или тюремный срок до двух лет.

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