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Aureliu Ciocoi s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Vasnețov

Чокой и Васнецов обсудили поставку российской вакцины от COVID-19 в Молдову

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (67)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210209/33554573/chokoy-i-vasnetsov-obsudili-postavku-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-v-moldova.html

И.о. главы молдавского кабмина заявил, что приветствует недавние международные оценки вакцины "Спутник-V" от COVID-19.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Исполняющий обязанности премьера Молдовы Аурелиу Чокой обсудил с послом России в республике Олегом Васнецовым возможность поставки в страну российской вакцины от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского правительства во вторник.

Чокой поблагодарил Российскую Федерацию за поддержку, оказанную республике в ситуации пандемического и экономического кризиса, спровоцированных вирусом SARS-CoV-2, отметили в кабмине.

Стороны рассмотрели текущую ситуацию по организации процесса вакцинации населения.

"Обсудили возможность поставки российской вакцины от COVID-19 в нашу страну. И.о. премьера отметил, что Молдова будет использовать в национальном процессе вакцинации широкий спектр вакцин, которые будут в обязательном порядке одобрены для нашей страны. Очевидно, что приоритет будет отдан вакцинам, разрешенным Всемирной организацией здравоохранения и международным сообществом. В этом контексте приветствуются недавние международные оценки вакцины "Спутник V", – отмечено в сообщении кабмина.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Павел Бедняков
Евросоюз принял заявку на регистрацию "Спутника V"
Также стороны обсудили необходимость определения способов стимулирования экономической деятельности, увеличения торговли между Молдовой и Россией, а также важность поддержания постоянного двустороннего диалога.

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"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Мексике, Ливане, Пакистане. Евросоюз может разрешить применение вакцины в течение ближайшего месяца, документы о регистрации уже направлены в Европейскую медицинскую ассоциацию.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (67)

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