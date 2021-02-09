Кто будет первым гражданином Молдовы, вакцинированным от COVID-19

В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты рассказали, что первым вакцинированным от COVID-19 будет медицинский работник.

КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. Имя первого медицинского работника в Республике Молдова, который будет вакцинирован от коронавируса нового типа, пока неизвестно. Пока известно точно лишь то, что это будет сотрудник отделения реанимации и интенсивной терапии.

Такую информацию для Sputnik Молдова сообщила пресс-секретарь Минздрава Кристина Стратулат. По ее словам, на данном этапе преждевременно говорить об имени медицинского работника, который будет вакцинирован первым. Имя этого человека будет объявлено, как только вакцина станет доступной и начнется прививочная кампания.

Стратулат уточнила, что в соответствии с Национальным планом иммунизации первая категория медицинских работников, которые будут иммунизированы, – это те, кто находится в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Как известно, Молдова получит бесплатно партию вакцин от платформы COVAX, этого пожертвования должно хватить для иммунизации порядка 20% населения обоих берегов Днестра.

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Как рассказала Стратулат, впоследствии Молдова сможет запрашивать дополнительные партии препаратов для иммунизации через платформу распределения COVAX, это будут дозы для еще 30% от общей численности населения. Вакцины поступят по льготной цене, включая все дополнительные расходы, такие, как транспорт, страхование, управление и другое. В то же время Молдова может получить вакцину в качестве гумпомощи от ЕС и других государств.

В случае необходимости власти республики дополнительно закупят недостающее количество вакцин для защиты населения. Закупки будут сделаны из средств государственного бюджета, отложенных на случай чрезвычайных ситуаций, фондов обязательного медицинского страхования, а также из средств по двусторонним соглашениям с производителями или международными партнерами.

Молдова получит 24 570 доз вакцины Pfizer/BioNTech и 264 000 доз вакцины Oxford/AstraZeneca. 30 января Минздрав объявил, что получено подтверждение доставки вакцин с платформы COVAX.

"Вакцина, произведенная Pfizer/BioNTech, будет храниться в Национальном агентстве общественного здоровья, которое обеспечит необходимые условия хранения при -60 и -90 градусах по Цельсию. В дальнейшем вакцины будут переданы в пункты вакцинации, - пояснили в Минздраве.

Вакцина AstraZeneca будет поставляться в Молдову партиями, начиная с конца февраля. Эту вакцину следует хранить при температуре +2 и +8 градусов по Цельсию.

В министерстве отметили, что на платформу COVAX поступили заявки на поставку вакцины против COVID-19 из 72 стран, но на первом этапе было выбрано только 18 стран, включая нашу.

Национальный план иммунизации против COVID-19 был одобрен 13 января Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.

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