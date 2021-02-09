Официальные данные Минздрава: сколько случаев COVID-19 подтверждено в стране

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове приближается к 166 тысячам.

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 805 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава во вторник.

Выявлено восемь эпизодов "импорта" инфекции – по два из Украины и России и по одному из Египта, Франции, Германии и Великобритании.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 165 663.

За минувшие 24 часа проведено 3385 тестов, при этом повторно — 358.

COVID-19 в цифрах: топ стран по показателям смертности и заболеваемости>>>

Коронавирус выявлен в том числе у 44 медработников: 19 врачей, 18 медсестер и семерых работников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 226 пациентов (из них 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровел 141 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 154 444.

Зафиксировано еще 16 летальных исходов, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3573.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило количество заразившихся>>>

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova