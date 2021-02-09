Отдельный вид туризма в Молдове: за этим приезжают люди со всего мира

Почему в Молдове популярен стоматологический туризм, в чем главная проблема пациентов, а также с какими необычными просьбами некоторые из них обращаются – об этом и не только рассказал доктор Валерий Фала.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Стоматология в Молдове развивается стремительными темпами, специалисты могут похвастаться не только современными технологиями, но и заслужить доверие иностранцев, которые специально приезжают в страну для лечения. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова рассказал доктор медицинских наук, преподаватель и глава кафедры непрерывного образования факультета стоматологии Медуниверситета Валерий Фала.

По его словам, за последние годы стоматологический туризм стал довольно популярным в нашей стране.

Как отметил собеседник, иностранцы приезжают к нам по разным причинам – у нас хорошие специалисты и технологии, отвечающие всем современным требованиям, и все это намного доступнее, чем за рубежом.

Что касается молдавских пациентов, то по словам специалиста, некоторые боятся идти к стоматологу и проходить осмотр. Это связано с тем, что многие обращаются к врачу только тогда, когда возникает серьезная стоматологическая проблема, которая проявляется в виде острой боли, которую тяжело переносить.

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"Это самая большая проблема наших пациентов, потому что обращаются в последний момент – иногда даже уже ничем нельзя помочь. И тогда требуется удалить этот зуб. Поэтому рекомендуем периодически обращаться к стоматологу – как минимум дважды в год", – сказал Фала в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.

Впрочем, некоторые пациенты приходят к врачам не только для лечения, но и обращаются с весьма необычными просьбами – к примеру, инкрустация зубов драгоценными камнями.

"Лично я такое не одобряю и не очень рекомендую нашим пациентам устанавливать эти драгоценные камни на зубы. Но это просьба пациента… Думаю, что они, насмотревшись картинок в интернете и проконсультировавшись с Google, хотят и себе такое. Мы пробуем убедить, что это не очень хорошо – устанавливать камни на зубы. Но если хотят…", – сказал Фала.

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Ежегодно 9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Обычно в этот день проводится много конференций, съездов и круглых столов, но в этом году из-за пандемии мероприятия проводятся в основном онлайн.

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