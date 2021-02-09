Как стриптиз в Молдове переживает пандемию

Что собой представляет феномен "раздевания под музыку", которому более 100 лет? Профессионалы называют его и развлечением, и искусством.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. В 1893 году 9 февраля в известном на весь мир парижском кабаре Мулен Руж танцовщица по имени Мона сбросила с себя всю одежду под музыку во время танца перед зрителями.

© AP Photo / Thibault Camus Да, именно там все зародилось.

За непристойное поведение девушку арестовали и оштрафовали, что вызвало протест и беспорядки в столице Франции. С того момента эта дата считается днем рождения стриптиза.

В Молдову этот вид танцев попал гораздо позднее.

Бывший хореограф, актер и режиссер Сергей Зестря практиковал это занятие, для которого у него есть свое определение.

"Стриптиз – это одновременно развлечение и искусство. Для кого-то это работа", – заявил Зестря в интервью Sputnik Молдова.

Говоря о своем опыте в этой области, собеседник рассказал, что в начале для него это было развлечение, желание сделать что-то новое, необычное. Тогда стриптиз был в моде и даже стал частью жизни определенной категории людей. Стало появляться больше ночных клубов, и этот вид танцев приковывал внимание и молодых людей и старше 50 лет.

"Люди хотели разнообразия. Шоу. Что-то новое, отличное от того, через что они переживают каждый день. Начали ходить в клубы. Я любил удивлять, поднимать настроение миру. Чтобы меня узнавали и показывали на меня пальцем. Конечно, тогда это было чем-то скандальным, поэтому нас и любила публика, которая посещала клубы", – сказал Зестря.

Он отметил, что с течением времени стриптиз остался для части общества таким же "деликатным" типом танцев, даже если соблюдается порядочность и дело не доходит до наготы во время шоу. По его словам, были времена, когда женщины влюблялись в танцоров.

Танец на шесте: когда молдаванки смогут выступить на Олимпиаде>>>

"Если говорить о группе, с которой я перешел 2000-ные, то у нас тоже были фанаты. Среди них были и те, кто доходил до других крайностей. Следили за нами, на афишах мероприятий появлялись сообщения", – рассказал собеседник.

После 2012-2013 годов стриптиз в ночных клубах стал менее популярным. Как считает Зестря, причиной этому мог стать феномен миграции населения за границу, а также тяжелое финансовое положение тех граждан, кто остался дома.

До пандемии в Кишиневе работало не больше четырех ночных клубов, в которых проводились стрип-шоу. Однако в 2020 все эти заведения закрылись из-за карантина.

За последние годы стриптиз перешел в иную сферу. Простыми словами, танцоров приглашают лишь на частные вечеринки и все меньше – в клубы. Чтобы заниматься стриптизом, мужчины должны быть в идеальной физической форме. Помимо этого хобби, у тех, кто занимается стриптизом, есть работа, различные занятия или даже бизнес.

Те, кто хочет разнообразить свое мероприятие такой пикантной программой, которая длится не более 10 минут, придется заплатить примерно 1500 леев (порядка 90 долларов США).

Есть много теорий о происхождении этого танца. Некоторые утверждают, что стриптиз "изобрел" писатель Оскар Уайльд в пьесе "Саломея", которую опубликовал в 1893 году. В своем произведении автор упоминает молодую женщину, которая раздевается перед королем, чтобы произвести на него впечатление. Но больше всего говорят об истории танцовщицы из Мулен Руж.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova