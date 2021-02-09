21:53 09 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.06
  • USD17.50
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.63
Поиск
Стриптиз-клуб.

Как стриптиз в Молдове переживает пандемию

© AFP 2020 / JOHN MACDOUGALL
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (73)
14301
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210209/33559810/kak-striptiz-v-moldove-perezhivaet-pandemiyu.html

Что собой представляет феномен "раздевания под музыку", которому более 100 лет? Профессионалы называют его и развлечением, и искусством.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. В 1893 году 9 февраля в известном на весь мир парижском кабаре Мулен Руж танцовщица по имени Мона сбросила с себя всю одежду под музыку во время танца перед зрителями.

© AP Photo / Thibault Camus
Да, именно там все зародилось.

За непристойное поведение девушку арестовали и оштрафовали, что вызвало протест и беспорядки в столице Франции. С того момента эта дата считается днем рождения стриптиза.

Девушка надела туфли для стриптиза и смешно сломалась
Youtube / Jin Bryant
Девушка готовилась к стриптизу, но получилось не очень - видео

В Молдову этот вид танцев попал гораздо позднее.

Бывший хореограф, актер и режиссер Сергей Зестря практиковал это занятие, для которого у него есть свое определение.

"Стриптиз – это одновременно развлечение и искусство. Для кого-то это работа", – заявил Зестря в интервью Sputnik Молдова.

Говоря о своем опыте в этой области, собеседник рассказал, что в начале для него это было развлечение, желание сделать что-то новое, необычное. Тогда стриптиз был в моде и даже стал частью жизни определенной категории людей. Стало появляться больше ночных клубов, и этот вид танцев приковывал внимание и молодых людей и старше 50 лет.

"Люди хотели разнообразия. Шоу. Что-то новое, отличное от того, через что они переживают каждый день. Начали ходить в клубы. Я любил удивлять, поднимать настроение миру. Чтобы меня узнавали и показывали на меня пальцем. Конечно, тогда это было чем-то скандальным, поэтому нас и любила публика, которая посещала клубы", – сказал Зестря.

Парни на пилоне
Facebook / Приколы в фэйсбуке
Жаркие танцы у пилона - это видео покоряет Сеть

Он отметил, что с течением времени стриптиз остался для части общества таким же "деликатным" типом танцев, даже если соблюдается порядочность и дело не доходит до наготы во время шоу. По его словам, были времена, когда женщины влюблялись в танцоров.

Танец на шесте: когда молдаванки смогут выступить на Олимпиаде>>>

"Если говорить о группе, с которой я перешел 2000-ные, то у нас тоже были фанаты. Среди них были и те, кто доходил до других крайностей. Следили за нами, на афишах мероприятий появлялись сообщения", – рассказал собеседник.

После 2012-2013 годов стриптиз в ночных клубах стал менее популярным. Как считает Зестря, причиной этому мог стать феномен миграции населения за границу, а также тяжелое финансовое положение тех граждан, кто остался дома.

До пандемии в Кишиневе работало не больше четырех ночных клубов, в которых проводились стрип-шоу. Однако в 2020 все эти заведения закрылись из-за карантина.

За последние годы стриптиз перешел в иную сферу. Простыми словами, танцоров приглашают лишь на частные вечеринки и все меньше – в клубы. Чтобы заниматься стриптизом, мужчины должны быть в идеальной физической форме. Помимо этого хобби, у тех, кто занимается стриптизом, есть работа, различные занятия или даже бизнес.

Девятнадцатилетняя танцовщица из Кишинева Антонина Голосеева
© Facebook / Тоня Голосеева
Танец в стиле стрип-пластик сразил всех наповал- видео

Те, кто хочет разнообразить свое мероприятие такой пикантной программой, которая длится не более 10 минут, придется заплатить примерно 1500 леев (порядка 90 долларов США).

Есть много теорий о происхождении этого танца. Некоторые утверждают, что стриптиз "изобрел" писатель Оскар Уайльд в пьесе "Саломея", которую опубликовал в 1893 году. В своем произведении автор упоминает молодую женщину, которая раздевается перед королем, чтобы произвести на него впечатление. Но больше всего говорят об истории танцовщицы из Мулен Руж.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (73)

По теме

Перенесемся в лето: горячие девушки в секси шортах танцуют под ритмы 80-х - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Снимок The Moon Girl фотографа Kamila J. Gruss, победивший в номинации National Awards (Польша) конкурса 2021 Sony World Photography Awards.
Фото: Человек и мир - жизнь сквозь объектив
Netherlands: Emergency declared as rare snowstorm hits Amsterdam.
Видео: Чрезвычайное положение в Амстердаме после эпической снежной бури
ТОП-30: Во сколько государству обойдется содержание политических партий в 2021 году.
Во сколько казне обойдется содержание политсил в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться