Трагедия в Калараше — утонул ребенок, который играл на тонком льду бассейна

Его другу постарше удалось выбраться их полыньи, но младшего он спасти не сумел, бессильны оказались и подоспевшие взрослые.

КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. В покинутом жителями доме с замерзшим бассейном решили поиграть двое детей в селе Сэсень Каларашского района.

По данным полицейского инспектората Каларашского района, 9-летний мальчик вместе со своим 12-летним другом выбежали на лед, который сломался у них под ногами. Оба ребенка провалились в воду.

© Photo : IP Călărași Бассейн 3-метровой глубины был частично заполнен водой.

После этого 12-летнему мальчику удалось выбраться из воды, и он бросился за помощью. На место происшествия прибежали местные жители, которые нашли ребенка подо льдом и вытащили на берег. Прибывшие врачи "скорой помощи" провели реанимационные мероприятия, однако их усилия оказались тщетны, тот скончался.

Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что дом погибшего несовершеннолетнего находится примерно в 50 метрах от здания, во дворе которого летом 2020 года был построен бассейн. Двор не был огорожен.

Сообщается также, что обе семьи несовершеннолетних считаются в селе благополучными.

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