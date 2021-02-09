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Медик.

Новое решение Чрезвычайной комиссии общественного здоровья: о чем идет речь

© Sputnik / Igor Zarembo
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (71)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210209/33560364/novoe-reshenie-chrezvychaynoy-komissii-obschestvennogo-zdorovya-o-chem-idet-rech.html

В молдавском правительстве сообщили о создании структуры, ответственной за вакцинацию населения республики.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья утвердила создание Нацкомитета координации мероприятий по иммунизации от COVID-19. Структура будет обеспечивать и координировать процесс вакцинации в стране согласно Национальному плану. Об этом сообщили в пресс-службе правительства во вторник.

Аурелиу Чокой
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Утвержден и состав Национального комитета координации мероприятий по иммунизации от COVID-19. Председателем назначен исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой.

"Обеспечиванием сообщения и информирования граждан займется Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, а Национальное агентство общественного здравоохранения обеспечит планирование, организацию, оценку и мониторинг процесса иммунизации от COVID-19", – сообщили в кабмине.

В то же время, как пояснили в правительстве, Агентство общественного здравоохранения будет обеспечивать периодическое обновление соответствующих данных об эпидемиологической ситуации, включая информацию о лабораторно подтвержденных случаях, эпизодах госпитализации и летальных исходах, связанных с COVID-19.

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"Национальное агентство общественного здравоохранения будет сотрудничать с МВД, в частности, с Генеральным инспекторатом полиции, Генинспекторатом по чрезвычайным ситуациям, Генинспекторатом пограничной полиции, Органом гражданской авиации, Таможенной службой для обеспечения сохранности партий вакцин на всех этапах их приема, транспортировки, хранения в соответствующих условиях и распределения через территориальные подразделения Агентства", – уточнили в кабмине.

В правительстве добавили, что прием помощи со стороны внешних партнеров (необходимые медицинские средства, оборудование и расходные материалы) будет обеспечиваться Министерством иностранных дел и евроинтеграции, а Бюро реинтеграции поспособствует взаимодействию по вопросам, касающимся Левобережного региона, через канал диалога политических представителей в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию и рабочие группы по вопросам здравоохранения с участием экспертов с обоих берегов Днестра.

Алла Токарчук
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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям, как уточнили в правительстве, вместе с Национальным агентством общественного здравоохранения обеспечит наблюдение за побочными эффектами после иммунизации, а Национальная компания медицинского страхования профинансирует из фонда профилактических мер расходы на покрытие стоимости вакцин и расходных материалов.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (71)

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