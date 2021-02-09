Подача энергии возобновлена: 64 населенных пунктах Молдовы уже со светом

Непростые метеоусловия не только осложнили движение по автомобильным дорогам страны, но и оставили без электроснабжения десятки населенных пунктов во многих районах. Над устранением неполадок велись работы в течение дня.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Восстановлена подача электричества во всех 64 населенных пунктах страны, которые были отключены от энергии по причине многочисленных обрывов, повреждений опор, произошедших ночью и утром во вторник из-за ледяной корки, образовавшейся на электропроводах, а также из-за поваленных деревьев.

Как отметили в компании Premier Energy, неполадки удалось устранить к 16.00. Для ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий задействовали 66 спецгруппы, оснащенные специальной техникой и оборудованием.

"Поскольку риск падения на воздушные линии электропередачи ветвей или деревьев, пострадавших от замерзания, и обрыва проводов все еще сохраняется, просим население продолжать проявлять осторожность и соблюдать правила электробезопасности, чтобы избежать несчастных случаев", – уточнили в компании.

На большей части Молдовы продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей. Предупреждение действует с 7 февраля.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не экстраординарны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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