Фото: Задержана женщина, бросившая младенца в центре Кишинева – кто она

Правоохранители рассказали о матери, которую задержали по подозрении в том, что она подкинула ребенка в подъезд многоэтажного дома в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Задержана женщина, которая бросила новорожденную девочку на лестнице многоэтажки в Кишиневе. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы во вторник.

"Это стало возможным благодаря специальным следственным мерам и уголовному преследованию, предпринятым офицерами отдела расследований преступлений Управления полиции Кишинева вместе с сотрудниками полиции сектора Центр", – сообщили в Генинспекторате.

Как заявили в правоохранительных органах, мамой девочки оказалась 20-летняя уроженка Хынчештского района.

"В рамках уголовного дела женщину заслушают офицер уголовного преследования и прокурор. Необходимо установить все обстоятельства и причины, побудившие ее прибегнуть к такому жесту", – добавили в инспекторате.

После обеда 6 февраля женщина бросила на шестом этаже жилого дома девочку, которая родилась примерно две недели назад. Ребенка нашла жительница этого дома.

Затем в полиции сообщили о поисках женщины, которая оставила ребенка на лестнице жилого дома. В инспекторате уточнили, что возбуждено уголовное дело по факту "Оставления в опасности". Местное законодательство предусматривает за это штраф до 27,5 тысячи леев или неоплачиваемый труд в пользу общества до 240 часов, или тюремный срок до двух лет.

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