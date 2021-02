И.о. главы Минздрава рассказала о прогнозах по ситуации с COVID-19 в Молдове

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. В Молдове может удвоиться число подтвержденных случаев COVID-19, если не предпринять более жесткие меры для снижения числа заражений. Об этом заявила госсектерарь, исполняющий обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык в интервью общественному телевидению.

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health