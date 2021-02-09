И.о. главы Минздрава рассказала о прогнозах по ситуации с COVID-19 в Молдове

Источник пояснил, чем был вызван спад, а затем рост подтвержденных случаев инфицирования в Молдове, а также, сколько мест осталось в больницах страны для пациентов с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. В Молдове может удвоиться число подтвержденных случаев COVID-19, если не предпринять более жесткие меры для снижения числа заражений. Об этом заявила госсектерарь, исполняющий обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык в интервью общественному телевидению.

По ее словам, за пятую неделю 2021-го зафиксировано увеличение количества выявленных инфицированных в сравнении с началом года.

"Это число достигло 4765 случаев. На сегодняшний день у нас 805 новых эпизодов. Это говорит о том, что пандемия не отступает. Защитные меры, которые необходимо соблюдать каждому из нас, крайне важны и в дальнейшем", – сказала Затык.

Она пояснила, что спад совпал с зимними праздниками, каникулами, с днями, когда граждане уезжали на отдых за границу.

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"Этот период, когда мы регистрировали по две или три тысячи случаев в неделю. Пятая неделя показала вновь рост… Спустя 14 дней у нас может быть рост или двойное увеличение, если не предпримем ряд более жестких мер для снижения количества случаев инфицирования", – подчеркнула и.о. главы Минздрава.

При этом чиновник отметила, что необходимо строго соблюдать рекомендации специалистов сфере общественного здравоохранения.

"Мы очень обеспокоены этой ситуацией. К концу прошлой недели мы указали Агентству общественного здоровья на то, чтобы предложить более конкретные действия для территорий, где отмечено наибольшее число зарегистрированных случаев", – сказал Затык.

По ее словам, все государственные структуры усиливают меры по контролю, оценке и мониторингу ситуации на предприятиях общественного питания, рынках, в транспорте, образовательных и медицинских учреждениях.

"Поэтому важно соблюдать защитные меры как на рабочем месте, так и в общественных местах, в момент передвижения из одного населенного пункта в другой", – сказала Затык.

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Как отметила чиновник, понятно, что многие устали от пандемии, однако необходимо придерживаться рекомендаций экспертов.

Сколько мест осталось в больницах для пациентов с COVID-19

В этот вопрос внес ясность глава муниципального управления здравоохранения Кишинева Борис Гылка.

"На сегодняшний день у нас есть 25-30 мест. Это данные на 18.00. Речь идет только о муниципальных больницах", – сказал он.

Специалист подчеркнул, что к настоящему времени у муниципалитета есть "запас прочности".

"У нас есть резервы и в случае чрезвычайной ситуации. И конечно мы справимся с таким давлением, как было и ранее осенью 2020 года", – добавил Гылка.

Как отметила и.о. главы Минздрава, если говорить о стране в целом, то резервы также есть.

"Потребности отличаются в зависимости числа зарегистрированных случаев в каждом районе. В январе нам даже удалось дезактивировать несколько больниц (которые ранее были перепрофилированы под лечение пациентов с COVID-19 – ред.), потому что тогда не было так много случаев и практически эти медучреждения сконцентрировались на лечении по своим профилям", – сказала Затык.

Речь, по ее словам, идет районной больнице в Яловенах, больницах республиканского уровня, муниципальной больнице фтизиопульмонологии.

"Число коек всегда было, в том числе в течение 2020 года, очень гибким. В зависимости от потребностей медицинской системы и эпидемиологической ситуации, места активировались или дезактивировались", – пояснила чиновник, добавив, что в вопросе увеличения числа койко-мест здесь важна координация на всех уровнях.

Повторные случаи инфицирования

По словам Затык, по данным на 6 февраля в стране зафиксировано 168 повторных случаев инфицирования COVID-19.

"Речь идет о тех случаях, которые были задокументированы и проанализированы Национальным агентством общественного здоровья", – сказала и.о. министра.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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