Молдова получит в феврале меньше вакцин от COVID, чем ожидалось: в чем причина

Представитель молдавского Минздрава рассказала о том, сколько всего доз иммунопрепарата от коронавируса республика может получить в текущем месяце.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. В Молдове в феврале поступит меньше вакцины от COVID-19, чем планировалось ранее. Если ранее молдавский Минздрав сообщал о том, что в страну доставят 264 тысячи доз, произведенных Oxford/AstraZeneca, то сейчас речь идет о 156 тысячах. Об этом заявила госсектерарь, исполняющий обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык в интервью общественному телевидению.

"Вакцина – луч света. Иммунизация станет инструментом, который спасет жизни в рамках этой пандемии. Лечение и все, что делалось до сих пор, это спасение в текущих обстоятельствах. Важно обеспечить иммунизацию населения путем вакцинации", – сказала Затык.

Она уточнила, что в середине февраля в республику поступят первые партии вакцин, которые передадут через платформу Covax.

Чиновник предполагает, что 24 570 доз вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) поступят в страну уже на следующей неделе.

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В то же время представитель Минздрава обратила внимание, что число доз препарата, произведенного Oxford/AstraZeneca, составит 156 тысяч. Ранее министерство сообщало, что эта поставки планировались в объеме 264 тысяч доз.

"Уже говорим о 156 тысячах, потому что была дополнительная публикация и информация со стороны Covax. Речь идет о 156 тысячах доз вакцины AstraZeneca", – отметила чиновник.

По ее словам, эта вакцина должна поступить в страну в феврале.

На вопрос о том, почему Молдова еще не получила обещанные президентом Румынии Клаусом Йоханнисом 200 тысяч доз вакцин от коронавируса, Затык отметила, эта процедура касается требований Совета Европы.

"Речь идет о координации на уровне европейского сообщества, потому что Румыния – член ЕС. В рамках встречи представителей министерств здравоохранения Молдовы и Румынии установлены определенные этапы, предстоит заключение двух соглашений между странами, чтобы была возможность поставить эту партию вакцины", – сказала она.

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Ранее Минздрав Молдовы сообщал, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в Республику Молдова в середине февраля. Это 24 570 доз вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы Covax – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения.

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