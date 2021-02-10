Тюрьма труду не помеха: сколько заключенных в Молдове работают

Народный адвокат рассказал, почему заключенным следует трудоустраиваться даже за решеткой, и кто из них чаще заинтересован в работе.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Из 6500 заключенных в пенитенциарных учреждениях Республики Молдова около 800 работают на разных предприятиях. Такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Moldova глава отдела по предотвращению пыток Офиса народного адвоката Александру Зубко.

По его словам, в любом пенитенциарном учреждении страны есть мастерские или другие предприятия, на которых могут быть задействованы заключенные.

Однако по закону задержанных нельзя заставить работать, поэтому трудоустроены только 800 из их общего числа.

© Sputnik / Mihai Caraus Александру Зубко.

"Многие трудятся в ателье по пошиву одежды, на кухне или во дворе учреждения. По большей части заняты какой-то работой только женщины. Мало кто из заключенных мужчин согласны трудиться в пенитенциаре", – пояснил Зубко.

Он объяснил, что всем этим заключенным выплачивают заработную плату, но только не наличными. Правилами пенитенциарных учреждений это запрещено, зато у каждого осужденного есть свой персональный счет, куда эти средства начисляют. Их разрешают тратить на покупку еды или других необходимых вещей.

Как добавил Зубко, те, кто в заключении занимается каким-либо видом деятельности, с большей вероятностью вернутся к нормальной жизни и реинтегрируются в общество после отбытия наказания.

В Республике Молдова 17 пенитенциарных учреждений и 6500 заключенных.

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