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Исправительное учреждение

Тюрьма труду не помеха: сколько заключенных в Молдове работают

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210210/33558375/tyurma-trudu-ne-pomekha-skolko-zaklyuchennykh-v-moldove-rabotayut.html

Народный адвокат рассказал, почему заключенным следует трудоустраиваться даже за решеткой, и кто из них чаще заинтересован в работе.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Из 6500 заключенных в пенитенциарных учреждениях Республики Молдова около 800 работают на разных предприятиях. Такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Moldova глава отдела по предотвращению пыток Офиса народного адвоката Александру Зубко.

По его словам, в любом пенитенциарном учреждении страны есть мастерские или другие предприятия, на которых могут быть задействованы заключенные.

Однако по закону задержанных нельзя заставить работать, поэтому трудоустроены только 800 из их общего числа. 

Alexandru Zubco
© Sputnik / Mihai Caraus
Александру Зубко.
"Многие трудятся в ателье по пошиву одежды, на кухне или во дворе учреждения. По большей части заняты какой-то работой только женщины. Мало кто из заключенных мужчин согласны трудиться в пенитенциаре", – пояснил Зубко. 

Министр юстиции Фадей Нагачевский
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Он объяснил, что всем этим заключенным выплачивают заработную плату, но только не наличными. Правилами пенитенциарных учреждений это запрещено, зато у каждого осужденного есть свой персональный счет, куда эти средства начисляют. Их разрешают тратить на покупку еды или других необходимых вещей. 

Как добавил Зубко, те, кто в заключении занимается каким-либо видом деятельности, с большей вероятностью вернутся к нормальной жизни и реинтегрируются в общество после отбытия наказания.

В Республике Молдова 17 пенитенциарных учреждений и 6500 заключенных.

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