Тюрьма труду не помеха: сколько заключенных в Молдове работают

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Из 6500 заключенных в пенитенциарных учреждениях Республики Молдова около 800 работают на разных предприятиях. Такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Moldova глава отдела по предотвращению пыток Офиса народного адвоката Александру Зубко.
По его словам, в любом пенитенциарном учреждении страны есть мастерские или другие предприятия, на которых могут быть задействованы заключенные.
Однако по закону задержанных нельзя заставить работать, поэтому трудоустроены только 800 из их общего числа.
"Многие трудятся в ателье по пошиву одежды, на кухне или во дворе учреждения. По большей части заняты какой-то работой только женщины. Мало кто из заключенных мужчин согласны трудиться в пенитенциаре", – пояснил Зубко.
Как добавил Зубко, те, кто в заключении занимается каким-либо видом деятельности, с большей вероятностью вернутся к нормальной жизни и реинтегрируются в общество после отбытия наказания.
В Республике Молдова 17 пенитенциарных учреждений и 6500 заключенных.
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