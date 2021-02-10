Вакцины от COVID-19 на всех может не хватить

Власти Молдовы обязаны сделать все, чтобы их слова о желании обеспечить иммунопрепаратами все население страны не остались пустыми декларациями.

На днях в Кишиневе прошли учения с участием полиции и экстренных служб — готовились встречать в аэропорту вакцину от COVID-19, выделенную нашей стране инициативой COVAX.

Уже готовы холодильники для хранения средства. Уже идет обучение персонала и определены места для проведения массовой иммунизации. Одна проблема — на всех жителей Молдовы вакцины не хватит.

Сколько доз вакцины Молдова получит от COVAX

Первые партии вакцины против COVID-19 прибудут в Республику Молдова в середине февраля, сообщил ранее Минздрав. Фактически это гуманитарная помощь. Подтверждение о доставке вакцины власти Молдовы получили от инициативы COVAX еще 30 января.

Инициатива COVAX объединяет несколько международных организаций во главе с ВОЗ и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации. Задача COVAX — попытаться обеспечить равный доступ к вакцинам для всех стран в несправедливом мире, где богатые государства норовят заранее скупить все запасы, чтобы обеспечить собственное население.

Сообщалось, что Молдове достанется на первом этапе 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca, и 24 570 доз вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty). Затем Минздрав скорректировал цифры — до 156 тысяч доз Oxford/AstraZeneca.

И этого очень мало. Население в Молдове - 2 миллиона 640 тысяч человек. Каждому (если речь идет об AstraZeneca) нужны две прививки, две дозы. И даже если исключить категории людей, не подлежащих по разным причинам вакцинации, то очевидно, что на всех вакцины не хватит.

Для проведения эффективной массовой вакцинации в Молдове речь идет о миллионах доз. Депутаты парламента говорят (правда, не ссылаясь на источник), что всего COVAX намерен поставить Молдове до 800 тысяч бесплатных доз. И то лишь потому, что, по данным переписи, Молдова числится в списках COVAX как страна с населением до 4 миллионов человек.

Этого объема хватит для 400 тысяч человек. Но останутся еще два миллиона, которым тоже нужна вакцина.

Сообщается, что Молдова в дальнейшем сможет покупать вакцину через COVAX по льготной цене. Но, учитывая небогатые государственные финансы, рассчитывать на значительные объемы платной вакцины, даже со скидкой, вряд ли стоит.

Скоро ли прибудет в Молдову вакцина от Румынии

Еще 200 тысяч доз вакцины обещал предоставить Молдове Клаус Йоханнис. Об этом президент Румынии заявил еще месяц назад, 29 декабря, на совместном брифинге с Майей Санду в Кишиневе.

В столице Молдовы это было представлено с такой торжественностью, словно вакцина поступит в ближайшее время. Эти ожидания раздувал и евродепутат от Румынии Зигфрид Мурешан. В середине января он заявил, что обещанная Йоханнисом вакцина "поступит в ближайшую неделю".

Однако уже первая декада февраля подошла к концу, а вакцина из Румынии так и не прибыла.

Ситуацию прокомментировала Майя Санду. На недавней пресс-конференции у нее спросили, когда Румыния доставит вакцину в нашу страну. Оказалось, что ситуация совсем не такая радужная, как писала об этом лояльная президенту Молдовы пресса.

Выделить республике вакцину против COVID-19, обещанную Йоханнисом, на деле оказалось сложнее, чем на словах.

"В случае с вакциной это должно быть решение ЕС, и это должно быть соглашение с производителем. Румыния не может пожертвовать вакцину, которую она имеет, без дополнительного согласия производителя", — сказала Санду.

Когда Молдова сможет получить вакцину "Спутник V"

Очевидно, что на Западе, по крайней мере на ближайшее время, Молдова выбрала все доступные нашей стране объемы вакцины. Ожидать увеличения поступлений от COVAX вряд ли стоит — наша республика и так была отобрана для поставки в числе первых. А в очереди стоят еще десятки государств.

В этой ситуации естественно обратиться за помощью к России, где налажено массовое производство вакцины "Спутник V". Однако после смены президента Молдовы на российском направлении Кишинев не демонстрирует никакой инициативы.

Чиновники ведут себя так, словно никогда не слышали ни о "Спутник V", ни об уже достигнутых принципиальных договоренностях о возможности поставок вакцины из России в Молдову. Хотя экс-президент Игорь Додон еще до выборов говорил о том, что Россия выразила готовность помочь нашей стране вакциной.

Дошло до того, что уже на румынских телеканалах молдавских чиновников спрашивают, поступит ли "Спутник V" в Молдову. Ответ звучит стереотипно: регистрация в национальной системе медицинского препарата — это небыстрая и сложная процедура, которая упрощается, если препарат одобрен ВОЗ и международными медицинскими структурами.

Процедуры действительно сложные и долгие. Но почему же власти в Кишиневе пока еще ничего не сделали, чтобы этот процесс облегчить и ускорить - например, возобновив активные переговоры о поставках российской вакцины в Молдову — не дожидаясь, пока в ВОЗ завершится процесс регистрации "Спутник V"?

Не хочется думать, что это проявление феномена, который политики уже окрестили "войной вакцин". Особого накала она достигла на Украине, где в ход идет лозунг "никакой российской вакцины".

Проблеск надежды

Много времени уже упущено. По пессимистичным оценкам некоторых экспертов, начало всеобъемлющей иммунизации против COVID-19 в Молдове может быть перенесено на 2022 год из-за нехватки вакцин.

Однако буквально на этой неделе, кажется, процесс сдвинулся с мертвой точки. Вопрос поставок вакцины во вторник обсудили и. о. премьер-министра Аурелиу Чокой и посол России Олег Васнецов.

Также во вторник было объявлено, что ЕС принял заявку на регистрацию "Спутник V". Это тоже обещает ускорить процесс регистрации российского препарата в Молдове.

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