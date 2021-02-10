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Проверки в медицинских учреждениях Молдовы: что обнаружили власти

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210210/33562276/proverki-v-meditsinskikh-uchrezhdeniyakh-moldovy-chto-obnaruzhili-vlasti.html

Молдавский Минздрав провел проверки в медучреждениях страны на предмет риска возникновения пожаров.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы отреагировало на пожары, которые произошли в отделениях интенсивной терапии в Румынии и на Украине. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова рассказал глава службы программ в отношении лекарственных средств и медицинского оборудования Георге Горчаг.

"Министерство провело проверки на национальном уровне в отношении дотирования медучреждений источниками кислорода – резервуарами, баллонами или генераторами кислорода. Вместе с Агентством по техническому надзору договорились, что, помимо ежегодных мероприятий по проверке, будут проводиться семинары в целях обучения и некоторые рекомендации для медицинских учреждений", – отметил собеседник.

По его словам, результаты проверок показали, что в медучреждениях не обнаружены какие-либо нарушения в этом плане. В каждом из них есть люди, ответственные за эксплуатацию медицинских приборов. Всего в медучреждениях свыше 15 кислородных резервуаров и более 1700 кислородных баллонов.

На Украине в результате пожара в ночь на 4 февраля в областной инфекционной больнице Запорожья погибли четверо человек – трое больных и один медик, еще двое пострадали. Огонь вспыхнул в одной из палат реанимационного отделения, где проходили лечение пациенты с COVID-19. Трагедия произошла спустя несколько дней после пожара в больнице Бухареста, в результате которого погибли пять человек. Речь идет также о пациентах, которые проходили лечение от COVID-19.

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