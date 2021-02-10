"Желтый код" и резкое изменение погоды в Молдове: лютые морозы, снег и ветер

В Молдову приходит суровая зима: метеорологи предупреждают о резком изменении погоды, морозах, снегопадах и усилении ветра.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением погоды. Предупреждение будет действовать порядка недели.

"В период 11-17 февраля погода резко изменится. Так, 11-12 февраля пройдут осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами сильный снег (снежный покров увеличится на 5-10 сантиметров). Из-за вторжения холодного арктического воздуха 12-17 февраля в ночные часы температура воздуха постепенно понизится от -8 -13 градусов по Цельсию до -14 -19, а к концу периода на севере страны – до -20 -22, а днем - до -8 -13 градусов", – сказано в сообщении Госгидрометео.

По прогнозам синоптиков, 12-13 февраля усилится северный ветер, порывы которого достигнут 17-22 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица.

© Screenshot / SHS Предупреждение молдавских метеорологов

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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