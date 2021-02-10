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Обработка дороги противогололедным реагентом.

Работы продолжаются – на дорогах Молдовы по-прежнему скользко

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik Молдова
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Несмотря на потепление, на многих трассах страны условия для автомобилистов все еще неблагоприятные. На смену снегу пришли дожди, дороги мокрые и скользкие.

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. На национальных трассах и дорогах по-прежнему скользко, продолжаются работы по обработке дорожного покрытия. Об этом сообщили в Государственной администрации дорог. 

В настоящее время дороги доступны, движение осуществляется в зимних условиях. 

За последние 24 часа по всей стране выпали осадки в виде дождя, также опустился туман, дорога стала влажной.

"За этот период территориальные подразделения ведомства привлекли к работе 32 единицы спецтехники и задействовали 38 дорожников, выполняя в северных и центральных районах работы по ликвидации скольжения, а в южном районе - патрулирование", – говорится в сообщении Госадминистрации дорог. 

Последствия непогоды.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Напомним, ранее Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей.

По данным метеорологов, на больших участках дорог остается тонкий слой льда. 

В последующие дни в стране похолодает, ожидаются сильные морозы. В пятницу температура воздуха ночью может упасть до -12 градусов Цельсия. В связи с таким резким изменением погоды синоптики и вынесли новое предупреждение. 

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