Примар Кишинева взялся за муниципальных советников: что он собирается сделать

По мнению Иона Чебана, из-за некоторых советников столица потеряла часть средств, выделенных Румынией на разработку Генерального градостроительного плана, который столь необходим Кишиневу.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Примэрия муниципия Кишинев объявила уже четвертый тендер для определения компании — разработчика технических условий, которые лягут в основу Генерального градостроительного плана (ГГП). По словам мэра города Иона Чебана, без этого кишиневские власти не могут разработать Генеральной план столицы по градостроительству.

"К сожалению, желающих участвовать в этом процессе нет, и примэрия Кишинева объявила тендер уже в четвертый раз. Это непростая работа, поэтому специалисты неохотно участвуют в тендере, хотя на разработку стратегических планов выделены очень большие средства", – подчеркнул Чебан в своем телеграм-канале.

Он также выразил сожаление по поводу действий некоторых муниципальных советников, отметив, что "из-за их упрямства город потерял часть средств, выделенных Румынией на этот процесс".

"В связи с этим я попросил руководителей Главного управления архитектуры, урбанизма и земельных отношений привлечь к процессу фракции Муниципального совета, особенно две самые "разговорчивые" из них, чтобы они представили предложения от компаний, которые могут участвовать при разработке технических условий для реализации ГГП", - заявил градоначальник.

Нынешний Генеральный градостроительный план принят в 2007 году и уже не соответствует современным требованиям.

В июле 2020 года Муниципальный совет Кишинева утвердил план действий по разработке ГГП и план обустройства территории муниципия.

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