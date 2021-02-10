Фото: Сообщение о бомбе в здании кишиневского суда оказалось ложным

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. В здании суда столичного сектора Чеканы взрывоопасных веществ или других подозрительных предметов не обнаружено. Об этом по итогам проверки здания заявили в управлении полиции Кишинева.
"В результате проверки прилегающей территории и здания суда сектора Чеканы в Кишиневе специалистами Bombteh каких-либо подозрительных или взрывоопасных предметов не обнаружено", – подчеркнули в полиции.
В ведомстве уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 281 УК Молдовы "Заведомо ложное сообщение о террористическом акте" .
"Офицеры по следственными мероприятиям и уголовному преследованию Инспектората полиции Чекан предпринимают все меры для идентификации человека, который совершил звонок, и привлечения этого гражданина к ответственности согласно действующему законодательству", – отметили в инспекторате.
Неизвестная женщина сообщила о взрывоопасном предмете в здании суда столичного сектора Чеканы примерно в 11.00 среды. На место сразу же отправились все специализированные службы: батальон патрулирования и оперативного реагирования управления полиции Кишинева, опергруппа Инспектората полиции Чекан, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, а также специалисты Bombteh. Сотрудники правоохранительных органов немедленно окружили территорию и эвакуировали всех сотрудников и граждан, которые на тот момент находились внутри здания.
По закону заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц (27,5-42,5 тысячи леев), или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
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