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Air Moldova.

Скандал, в который попала авиакомпания Air Moldova: что произошло

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210210/33570191/skandal-v-kotoryy-popala-aviakompani-air-moldova-chto-proizoshlo.html

Отечественный авиаперевозчик сообщил подробности отмены рейса в Кишинев из аэропорта Дублина (Ирландия).

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Пассажиры Air Moldova застряли в Дублине из-за задолженности авиакомпании – рейс, который был запланирован на 10 февраля, перенесен на 13 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Поводом для переноса рейса Дублин - Кишинев послужила задолженность по сомнительному договору, заключенному предыдущим менеджментом авиакомпании. В связи с введением ограничительных мер на выполнение рейсов, вызванных пандемией COVID-19, нехватка оборотных средств привела к приостановке выплат по накопившейся задолженности", – сообщили в компании.

Таким образом, 9 февраля после выполнения рейса 9U 831 Кишинев - Дублин самолет Airbus 319 ER-AXL не получил разрешения на вылет обратно.

Самолет
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Данная акция является беспрецедентной в истории деятельности Air Moldova. В данный момент достигнута договоренность о разрешении спорного вопроса. Пассажиры рейса Дублин - Кишинев, который должен был состояться 10 февраля 2021 года, будут доставлены в столицу Молдовы 13 февраля 2021 года", – уточнили в Air Moldova.

В компании отметили, что "все пассажиры отмененного рейса воспользовались возможностью размещения в гостинице". Им, по сообщению пресс-службы авиаперевозчика, предоставлено питание, а также необходимая информационная поддержка. 

"Все расходы оплачены за счет компании Air Moldova. Приносим извинения за предоставленные неудобства", – заключил источник.

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