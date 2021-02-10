18:06 10 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.23
  • USD17.54
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.63
Поиск
Дактилоскопия.

Видео: В Молдове задержан 75-летний серийный насильник из Израиля

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
53 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210210/33570288/v-moldove-zaderzhan-75-letnij-serijnyj-nasilnik-iz-izrailya.html

Мужчина, приговоренный к десяткам лет тюрьмы за преступления сексуального характера, находился в международном розыске.

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. В Кишиневе задержан гражданин Израиля, приговоренный в этой стране к 42 годам тюремного заключения за изнасилование, сексуальные домогательства и непристойные действия при работе на государственной службе.

В течение восьми лет 75-летний мужчина скрывался на территории Молдовы с поддельным болгарским паспортом.

Операция по задержанию преступника проводилась в сотрудничестве с органами полиции и Министерством общественной безопасности Израиля.

Арестованный будет доставлен в суд для подтверждения международного ордера на арест, а затем и подготовки документов для его экстрадиции в Израиль, где он будет отбывать наказание.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Адвокат: жертвы изнасилования подвергаются дискриминации в суде
Бричанский насильник приставал к подросткам на рыбалке и получил три года
Теги:
полиция


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Снимок The Moon Girl фотографа Kamila J. Gruss, победивший в номинации National Awards (Польша) конкурса 2021 Sony World Photography Awards.
Фото: Человек и мир - жизнь сквозь объектив
Как Россия помогает сохранить память о Пушкине в Кишиневе.
Видео: Как Россия помогает сохранить память о Пушкине в Кишиневе
ТОП-30: Во сколько государству обойдется содержание политических партий в 2021 году.
Во сколько казне обойдется содержание политсил в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться