Видео: В Молдове задержан 75-летний серийный насильник из Израиля

Мужчина, приговоренный к десяткам лет тюрьмы за преступления сексуального характера, находился в международном розыске.

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. В Кишиневе задержан гражданин Израиля, приговоренный в этой стране к 42 годам тюремного заключения за изнасилование, сексуальные домогательства и непристойные действия при работе на государственной службе.

В течение восьми лет 75-летний мужчина скрывался на территории Молдовы с поддельным болгарским паспортом.

Операция по задержанию преступника проводилась в сотрудничестве с органами полиции и Министерством общественной безопасности Израиля.

Арестованный будет доставлен в суд для подтверждения международного ордера на арест, а затем и подготовки документов для его экстрадиции в Израиль, где он будет отбывать наказание.

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