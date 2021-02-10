Колонна скорых с сиренами, напугавшая кишиневцев, оказалась пиар-ходом

В социальных сетях высказывались самые разные предположения — от опасений, что "в аэропорту произошла катастрофа", до гипотезы, что "это доставляют вакцину".

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. В среду днем кишиневцев напугала длинная колонна скорых, которая проехала через весь город с включенными сиренами.

Зрелище встревожило горожан. В социальных сетях пользователи спрашивали друг у друга, что случилось, и публиковали новые видео неотложек из разных секторов города. Высказывались самые разные предположения — от опасений, что "в аэропорту произошла катастрофа", и гипотезы, что "это доставляют вакцину", до саркастических замечаний типа "свадьба у кого-то в скорой помощи.

Однако выяснилось, что проезд колонны спецмашин в сопровождении полиции не связан ни с чем экстраординарным.

"Это не чрезвычайная ситуация. Это новые автомобили, которые следуют своим ходом для распределения по разным районам страны. Полицейские машины сопровождали колонну для обеспечения безопасности движения", — сообщили Sputnik Молдова в Национальном центре догоспитальной медицинской помощи.

Остается неясным, почему автомобили двигались с включенными сиренами. В социальных сетях высказываются предположения, что это было сделано в качестве пиар-хода для привлечения внимания граждан к событию.

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