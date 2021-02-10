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Перед лицом пандемии.

Официальные данные Минздрава: сколько новых случаев COVID-19 в стране

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (79)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210210/33572936/ofitsialnye-dannye-minzdrava-skolko-novykh-sluchaevcovid-19-v-strane.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 166 тысяч.

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 890 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в среду.

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Выявлено девять эпизодов "импорта" инфекции.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 166 553.

За минувшие 24 часа проведено 3597 тестов, при этом повторно — 306.

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За последние сутки COVID-19 заразились 44 медработника: 11 врачей, 24 медсестры и 9 человек вспомогательного персонала.
В крайне тяжелом состоянии находится 271 пациент (из них 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 512 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 154 956.

Зафиксировано еще 16 летальных исходов, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3589.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (79)

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