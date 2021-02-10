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Мэрцишор.

К Драгобете, Мэрцишору и 8 Марта: в Кишинев возвращаются ярмарки-продажи

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (81)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210210/33574479/k-dragobete-mertsishoru-i-8-marta-v-kishinev-vozvraschayutsya-yarmarki-prodazhi.html

Экономические агенты и физические лица могут подавать заявки на реализацию праздничной атрибутики, сувениров и садовых цветов.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. В период с 14 февраля по 10 марта в секторах города Кишинева разрешат ярмарки-продажи тематической продукции в рамках весенних праздников: Драгобете, Мэрцишор и Международный женский день. Такое распоряжение подписал примар города Ион Чебан.

Мэрцишор. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Продажа мэрцишоров, сувениров и садовых цветов в секторах столицы осуществляется по запросам от экономических агентов и физических лиц. Претуры секторов определят места для осуществления торговли и выдадут разрешения на проведение весенних ярмарок", – пояснил градоначальник.

По его словам, от владельцев разрешений потребуется обеспечить соблюдение мер по предотвращению и сокращению распространения COVID-19 и по уборке торгового места после закрытия ярмарки.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (81)

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Теги:
драгобете, Мэрцишор, 8 Марта, Приднестровье


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