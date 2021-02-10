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Россельхознадзор.

Россельхознадзор может запретить ввоз из Молдовы семян некоторых культур

© Photo : golos-kubani.ru
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210210/33577213/rosselkhoznadzor-mozhet-zapretit-vvoz-iz-moldovy-semyan-nekotorykh-kultur.html

Российская сторона уведомило молдавских коллег о возможном введении временных ограничений по одной из товарных позиций.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. В ходе переговоров с Национальным агентством безопасности пищевых продуктов Республики Молдова (НАБПП), российская Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила, что в семенах томата, ввезенных в РФ, был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата.

Россельхознадзор попросил молдавских коллег провести расследование для выяснения причин случившегося.

"Российская сторона сообщила, что рассматривает вопрос о принятии мер по введению временных ограничений в отношении поставок семян пасленовых культур из Республики Молдова", – говорится в сообщении ведомства.

В ходе онлайн-диалога  было также озвучено, что Россельхознадзор ранее направил молдавским коллегам информацию о процедуре проведения видеоинспекций мест производства посадочного материала, предназначенного для экспорта в Россию. 

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© Sputnik / Евгений Панасенко
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Молдавские специалисты ознакомились с предоставленными сведениями и сообщили, что ряд питомников проявил интерес к участию в таких проверочных мероприятиях. 

Процедура выглядит так: в видеорежиме под контролем Россельхознадзора образцы саженцев отбираются экспортерами или экспертами по карантину и защите растений, помещаются в защищенную от вскрытия упаковку, помечаются пломбой с индивидуальным номером и отправляются в Россию. 

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