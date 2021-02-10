Украинская удавка: гидроузел на Днестре может оставить часть Молдовы без воды

О том, как Украина хочет построить самый крупный в мире гидрокомплекс на не самой большой реке, чем это может обернуться для Днестра и жителей Молдовы, а также, как скажутся на Черном море, и, в частности, на Одессе, такие объекты. Читайте об этом в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Нынешнее состояние Днестра уже оценивается как катастрофическое. Это отмечают не только молдавские ученые, но и их украинские коллеги. Однако река рискует полностью обмелеть, если Киев все-таки реализует проект строительства каскада из шести гидроэлектростанций. А это уже может привести к тому, что порядка 60-70% жителей Молдовы останутся без питьевой воды. Пока Киев приостановил этот проект на неопределенный срок, но Днестр тем не менее остался маловодным даже в период, когда в регионе в течение нескольких недель идут обильные осадки.

Топ главных проблем Днестра

Среди основных проблем водной артерии:

безрассудная деятельность человека, включая загрязнение воды, вырубку лесов, несанкционированное хранение отходов, промышленную деятельность, в частности – добычу песка и гравия (естественный фильтр) из русла реки, бесконтрольное строительство дамб и водохранилищ;

деятельность находящейся на территории Украины ГЭС в Новоднестровске, которая в значительной мере повлияла на экологическую ситуацию речной экосистемы;

намерение украинской стороны установить и ввести в эксплуатацию новые турбины и расширить Новоднестровскую ГЭС, а также построить каскад из шести гидроэлектростанций.

Гордиев узел гидрологического узла на Днестре

Днестр – река, которая является гордостью и колыбелью молдавской и украинской цивилизаций. Однако сейчас эта водная артерия находится практически на пути к исчезновению как водная экосистема, заявил в комментарии Sputnik Молдова глава управления гидрологии Государственной метеорологической службы Валериу Казаку.

По его словам, порядка 70% объемов воды формируется в верховьях Днестра, в украинских Карпатах, а на ГЭС в Новоднестровске Украина забирает все 100% этого ресурса и использует их в своих экономических интересах для производства электроэнергии. Притом, как считает собеседник, наших соседей не заботит, что экосистема водной артерии подвержена процессу деградации и экологическому стрессу.

"Вся речная экосистема у ГЭС в Новоднестровске оказалась в упадке – река начала умирать, мелеть, атрофироваться, начиная от Наславчи и заканчивая Паланкой. И это не интересует украинских энергетиков. Это самая большая трагедия. Их не беспокоит национальная безопасность Молдовы и даже Одессы, а лишь выгода от производства электроэнергии", – отметил Казаку.

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Сколько жителей Молдовы рискуют остаться без питьевой воды

Гидрографическая система Молдовы на 80% зависит от Днестра. Поэтому наши экологи и гидрологи бьют тревогу по поводу инициированного Киевом проекта, который подразумевает строительство шести ГЭС на этой водной артерии. Специалисты требуют, чтобы он отказалась от этой инициативы. Такой проект не сильно повлияет на Украину, но окажет серьезное негативное воздействие на Молдову – 63% населения останутся без воды в необходимом объеме. Порядка 500 тысячам гражданам республики придется искать новое место для жилья, потому что они по факту останутся без питьевой воды. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявил эксперт Виталие Маринуца.

"Если дебет реки Днестр упадет, то у нас будут потери в подземных бассейнах, в колодцах, хотя там и так воды нет, но они уменьшатся еще больше", – сказал Маринуца.

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По его словам, если уровень воды в Днестре продолжит снижаться, то высохнут еще больше и малые реки.

Стон Днестра

Маринуца отдельно остановился на нынешнем состоянии реки.

"Стонет бедный Днестр, потому что у него большие проблемы – говорим аллегорически… Но ситуация достаточно критическая", – сказал собеседник.

Эксперт обратил внимание, что, к сожалению, олигархические силы на Украине возобновили проект прошлых лет, от которого отказались в СССР из-за непопулярности идеи. "Этот проект против граждан и против природы, а с экономической точки зрения – не очень осуществим. Для того, чтобы шесть гидроэлектростанций были прибыльными, потребуется гораздо больше воды, чем есть у Днестра. Во всяком случае, так говорят ученые", – сказал Маринуца.

По его словам, ученых и экологов сейчас мало кто слышит.

Эксперт напомнил, что Кишинев и Киев сформировали двустороннюю комиссию, которая занимается проблемами Днестра, однако продвигается она по этим вопросам "со скоростью улитки".

Таким Днестр зимой еще никто не видел

Несмотря на прошедшие снег и дожди, водная артерия остается маловодной. Об в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала член-корреспондент Академии наук Елена Зубкова.

"Зимой я никогда не видела Днестр таким. Я работаю много лет. Но зимой, чтобы вода ушла от берега в некоторых местах на 10-15 метров, чтобы до середины реки пройти в рыбацких сапогах, такого не было. Из верховий реки поступает очень мало воды", – сказала Зубкова.

Дело не в засухе

Эксперт подчеркнула, что нынешнее состояние Днестра нельзя объяснить тем, что была засуха. Исследования специалистов проходили по маршруту от Наславчи до Сорок. Эксперты засняли Днестр на участке Атаки-Вэлчинец, на снимках виден масштаб экологической трагедии, которую ученые будут обсуждать в пятницу на заседании в Академии наук.

"Это не сезон засухи, был снег и на Украине, и в Молдове, затем и дожди. Мы проехали до Наславчи и видели, что малые речушки и даже ручьи полны воды", – подчеркнула специалист.

Похожая картина, по ее словам, наблюдалась примерно в 2005-2007 годах, когда на одному из участков проводились работы по углублению русла Днестра ниже плотины.

"Но ниже Сорок Днестр никогда не оголялся до такой степени", – уточнила Зубкова.

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Состояние Днестра говорит о том, что реке не хватает воды, а это напрямую связано с украинской стороной.

"Порядка 80% водного потока реки формируется на территории Украины", – сказала собеседница, добавив, что Киев при этом в первую очередь думает об обеспечение водой гидроэнергетического комплекса.

Проблема не только Днестра, но и Черного моря

Зубкова обратила внимание на то, что чем больше турбин будет работать, тем больше воды им понабиться. "Если будут работать все турбины, то тот объем воды, который будет проходить через них, составит больше тысячи кубометров в секунду", – пояснила эксперт.

Она отметила, что это будет проблема не только Днестра, но и Черного моря.

В то же время, как отметила специалист, запасы воды на самой Украине довольно большие. "Вначале они говорили о том, что у них есть проблемы с энергетическим обеспечением страны. Но если посмотреть документы, то можно увидеть, сколько они продают электричества… Так что проблем у них с этим нет", – уточнила специалист.

Зубкова отметила, что есть несколько европейских документов, которые не позволяют строительства гидроузла на Днестре.

"Во-первых, Украина установила эти турбины без того, чтобы согласовать процесс с Молдовой, как подразумевают эти европейские документы. Украина взялась за строительство самой большой в мире гидроаккумулирующей станции на не самой большой в мире реке", – добавила эксперт.

По ее мнению, молдавские политики проявили слабость, уступив и продолжая уступать Киеву по данному вопросу.

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Спецкомиссия в парламенте

В парламенте объявили о создании специальной комиссии по оценке комплексного управления водными ресурсами в бассейне Днестра. Инициаторами выступили депутаты от Партии социалистов. Цель комиссии – изучение вопросов приграничного сотрудничества по вопросам использования ресурсов реки.

Река Днестр, как подчеркнуто в тексте, является основным источником питьевой воды в Республике Молдова, который обеспечивает потребности 70% населения страны и 99% – Кишинева.

"В настоящее время этот водный объект переживает самые тяжелые времена и подвержен беспрецедентным опасностям. А именно деградации гидрологического, гидрохимического и гидробиологического режима, снижению способности реки к самоочищению, исчезновению нескольких ценных видов рыб (окунь, сом, усач, треска и другие), интенсивному заселению у Дубоссарской ГЭС", – говорится в пояснительной записке к документу.

Эколог Анатолий Прохницкий считает, что спецкомиссия парламента – несомненно хорошо, однако итог деятельности подобных структур носят лишь рекомендательный характер.

"Здесь нужна непросто ежедневная работа, подключение всех сил", – сказал Прохницкий.

Проблемы Днестра обсуждаются официальным Кишиневом поверхностно

Депутат от фракции партии "Шор", экс-глава Минэкологии Виолетта Иванова считает, что президент Молдовы Майя Санду крайне поверхностно затронула проблему катастрофического положения реки Днестр во время официального визита в Киев.

Как считает Иванова, есть риск, что порядка 70% населения Молдовы останутся без воды, включая жителей Кишинева. По ее словам, в срочном порядке должны быть предприняты конкретные шаги, чтобы не допустить настоящей экологической катастрофы.

Депутат считает, что Санду должна потребовать от украинской стороны выполнения своих обязательства в рамках ратифицированной Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, а также немедленного прекращения любых работ по расширению Днестровского гидроэнергетического комплекса.

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Иванова отметила, что проблема реки Днестр усилилась, начиная с 2010 годов, во времена правительства Владимира Филата, в которое входила и Майя Санду.

Санду по итогам визита в Киев заявляла, что намерена поднять проблему Днестра в ходе своего визита в Брюссель. Президент пообещала, что обратится к европейским структурам с просьбой провести всестороннюю, прежде всего экологическую, экспертизу последствий строительства гидроэнергетического комплекса.

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Однако на пресс-конференции после визита об этом никакой информации озвучено не было. По мнению Ивановой, вряд ли президент Молдовы совсем ничего не сказала в Брюсселе. Возможно, и упомянула о проблеме на одной из десятков своих встреч с европейскими чиновниками — где-нибудь между подтверждением преданности курсу на евроинтеграцию и просьбой о выделении денег на реформу полиции. Но никаких конкретных решений, похоже, по этому поводу принято не было.

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