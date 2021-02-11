Видео: задержан насильник, который пытался скрыться от следствия

Пробыв несколько месяцев под стражей, мужчина решил, что тюрьма — это не для него, и ударился в бега.

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Сотрудники Управления уголовного розыска Национального инспектората по расследованиям задержали 35-летнего жителя Яловен, который находился в розыске.

В 2017 году мужчина был приговорен Апелляционной палатой Кишинева к 6 годам лишения свободы за изнасилование.

Следствие длилось семь лет. По данным полиции, в 2010 году в селе Милештий Мич Яловенского района мужчина вместе с двумя сообщниками в пьяном виде ворвался во двор дома местной жительницы. Угрожая избить женщину, он принудил ее к половому акту в извращенной форме, сообщают правоохранители.

Позже обвиняемый был задержан и помещен под стражу, где пробыл несколько месяцев. Затем он был освобожден, после чего тут же попытался скрыться от следствия.

В 2019 году его объявили в розыск. Скрывался беглец недолго и вновь оказался за решеткой.

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