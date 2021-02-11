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Ученики начальных классов

Все школьники в Приднестровье вернутся за парты: когда это произойдет

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (84)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210211/33581838/vse-shkolniki-v-pridnestrove-vernutsya-za-party-kogda-eto-proizoydet.html

Готовность образовательных учреждений к возвращению всех школьников и студентов в учебные аудитории обсудили на заседании Оперштаба Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 11 фев – Sputnik. С 15 февраля ученики средних школ с пятого по восьмой и десятый класс, студенты колледжей и вузов вновь сядут за парты. Младшие и выпускные классы уже вернулись к очной форме образования еще 1 февраля. Как сообщили в Оперштабе, решение о возобновлении очной формы обучения обусловлено стабильным улучшением эпидемической ситуации.

"Данные двух минувших недель говорят о наличии фактов инфицирования среди учащихся, вернувшихся за парты 1 февраля (начальные и выпускные классы), но о росте заражения речи не идет", – пояснили в штабе.

Обучение в традиционном режиме будет восстанавливаться поэтапно. Для того чтобы минимизировать возможные риски распространения вирусной инфекции, образовательный процесс будет проходить в комбинированном формате: часть занятий – в учебном заведении, часть – дистанционно.

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"Соблюдение санитарного регламента – обязательно. Периодически каждое образовательное учреждение будут посещать комиссии с представителями санэпидемстанции. Специалисты будут следить за работой учебных заведений в COVID-безопасном режиме", – уточнили в Оперштабе.

На заседании также обсудили предстоящую итоговую аттестацию школьников. Девятиклассники сдадут два обязательных экзамена в письменной форме – родной язык и математику. Для одиннадцатиклассников есть предложение не проводить испытания в каждой школе, а организовать экзаменационные пункты в наиболее крупных школах. Предположительно, таких точек будет 30 – вдвое больше, чем в прежние, допандемийные годы.

Всего в Приднестровье 94 школы, в которых в 2021 году планируется выпуск аттестованных учеников.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (84)

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Теги:
школьники, школы, Приднестровье


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