Новые послабления карантина в Приднестровье: с чего снят запрет

Целесообразность снятия ограничений для приднестровцев обсудили на заседании Оперативного штаба по предотвращению и борьбе с коронавирусной инфекцией. Заседания проходят под руководством лидера региона Вадима Красносельского.

Как пояснили в пресс-службе приднестровского лидера, снятие ограничений коснулось граждан, пользующихся услугами общественного электротранспорта.

"Теперь в троллейбусах могут ездить все желающие – без возрастных ограничений. Наличие у пассажиров масок обязательно. Сохраняется ограничение числа граждан в салоне – по количеству посадочных мест", – пояснили в пресс-службе.

По запросу граждан на заседании Оперативного штаба также предложено было снять возрастные ограничения и на посещение общественных бассейнов. По действующим пока нормам дети до трех лет и лица старше 65 лет лишены такой возможности.

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