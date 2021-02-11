Новые послабления карантина в Приднестровье: с чего снят запрет

ТИРАСПОЛЬ, 11 фев – Sputnik. Целесообразность снятия ограничений для приднестровцев обсудили на заседании Оперативного штаба по предотвращению и борьбе с коронавирусной инфекцией. Заседания проходят под руководством лидера региона Вадима Красносельского.
Как пояснили в пресс-службе приднестровского лидера, снятие ограничений коснулось граждан, пользующихся услугами общественного электротранспорта.
"Теперь в троллейбусах могут ездить все желающие – без возрастных ограничений. Наличие у пассажиров масок обязательно. Сохраняется ограничение числа граждан в салоне – по количеству посадочных мест", – пояснили в пресс-службе.
По запросу граждан на заседании Оперативного штаба также предложено было снять возрастные ограничения и на посещение общественных бассейнов. По действующим пока нормам дети до трех лет и лица старше 65 лет лишены такой возможности.