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Антисептик в троллейбусе. Архивное фото

Новые послабления карантина в Приднестровье: с чего снят запрет

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210211/33582375/novye-poslableniya-v-pridnestrove-s-chego-snyat-zapret.html

На заседании Оперативного штаба решили снять ряд ограничений, действующих в регионе из-за пандемии коронавируса нового типа.

Саженцы.
© Sputnik / Виталий Белоусов
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ТИРАСПОЛЬ, 11 фев – Sputnik. Целесообразность снятия ограничений для приднестровцев обсудили на заседании Оперативного штаба по предотвращению и борьбе с коронавирусной инфекцией. Заседания проходят под руководством лидера региона Вадима Красносельского.

Как пояснили в пресс-службе приднестровского лидера, снятие ограничений коснулось граждан, пользующихся услугами общественного электротранспорта.

"Теперь в троллейбусах могут ездить все желающие – без возрастных ограничений. Наличие у пассажиров масок обязательно. Сохраняется ограничение числа граждан в салоне – по количеству посадочных мест", – пояснили в пресс-службе.

По запросу граждан на заседании Оперативного штаба также предложено было снять возрастные ограничения и на посещение общественных бассейнов. По действующим пока нормам дети до трех лет и лица старше 65 лет лишены такой возможности.

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Теги:
ограничения, запрет, Приднестровье


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