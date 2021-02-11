Билась за счастье много лет: женщина с ДЦП родила в Кишиневе здорового мальчика

Тяжелый диагноз — детский церебральный паралич — не остановил жительницу Молдовы от намерения стать матерью.

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Стремление стать матерью побеждает все — так прокомментировал Институт матери и ребенка в Кишиневе радостное событие — успешные роды у женщины, которая страдает детским церебральным параличом.

Тяжелый диагноз не помешал 39-летней Елене реализовать свою мечту. После нескольких лет ожиданий вместе с мужем они переживают неописуемые эмоции, став родителями совершенно здорового мальчика.

Благодаря поддержке и уходу, оказанным акушерами-гинекологами Русланом Самойленко и Ириной Кастравец, при содействии акушерки Лилии Разборски, врача-анестезиолога Штефана Ангела, врача-неонатолога Александра Магулчака роды прошли без осложнений. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

Перинатальный центр Института матери и ребенка обладает инфраструктурой, пригодной для принятия самых сложных родов у женщин со специальными потребностями, подчеркивает медицинское учреждение.

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