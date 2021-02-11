15:54 11 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.26
  • USD17.53
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.63
Поиск
LIVE:
Врач осматривает ребенка в родильном отделении. Архивное фото

Билась за счастье много лет: женщина с ДЦП родила в Кишиневе здорового мальчика

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
Получить короткую ссылку
75 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/02/33120854.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210211/33585172/bilas-za-schaste-mnogo-let-zhenshina-s-dcp-rodila-v-kishineve-zdorovogo-malchika.html

Тяжелый диагноз — детский церебральный паралич — не остановил жительницу Молдовы от намерения стать матерью.

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Стремление стать матерью побеждает все — так прокомментировал Институт матери и ребенка в Кишиневе радостное событие — успешные роды у женщины, которая страдает детским церебральным параличом.

Тяжелый диагноз не помешал 39-летней Елене реализовать свою мечту. После нескольких лет ожиданий вместе с мужем они переживают неописуемые эмоции, став родителями совершенно здорового мальчика.

Благодаря поддержке и уходу, оказанным акушерами-гинекологами Русланом Самойленко и Ириной Кастравец, при содействии акушерки Лилии Разборски, врача-анестезиолога Штефана Ангела, врача-неонатолога Александра Магулчака роды прошли без осложнений. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

Перинатальный центр Института матери и ребенка обладает инфраструктурой, пригодной для принятия самых сложных родов у женщин со специальными потребностями, подчеркивает медицинское учреждение.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Брел раздетый и разутый – в Кишиневе на улице найден маленький ребенок
Видео: чудеса бывают — семья выжила в жутком ДТП у Дубоссар
Теги:
Институт матери и ребенка, роды


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Дом-музей им. А. С. Пушкина был открыт в 1948 году 10 февраля - в день смерти поэта
Раритетные экспонаты в Доме-музее А. С. Пушкина: некоторые представлены впервые
Они хотят сделать нас послушными: Лавров об отношениях России с Западом.
Они хотят сделать нас послушными: Лавров - об отношениях России с Западом
ТОП-30: Во сколько государству обойдется содержание политических партий в 2021 году.
Во сколько казне обойдется содержание политсил в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться