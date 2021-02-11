Официально: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось в стране

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 167 тысяч.

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 993 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в четверг.

Выявлено шесть эпизодов "импорта" инфекции: два - из Румынии, по одному - из Египта, Израиля, Ирландии и Украины.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 167 546.

За минувшие 24 часа проведено 3342 теста, при этом повторно — 294.

За последние сутки COVID-19 заразились 50 медработников: 16 врачей, 26 медсестер и восемь человек вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 280 пациентов (из них 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровел 601 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 155 557.

Зафиксировано еще 18 летальных исходов, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3607.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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