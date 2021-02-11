17:36 11 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.26
  • USD17.53
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.63
Поиск
Медицинские работники в защитных костюмах.

Официально: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось в стране

© AP Photo / Bikas Das
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (86)
44 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/03/33132452.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210211/33589467/ofitsialno-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-podtverdilos-v-strane.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 167 тысяч.

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 993 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в четверг.

Владимир Круглый.
© Sputnik / EVGENY ODINOKOV
Круглый: чтобы победить коронавирус, вакцинироваться придется всем

Выявлено шесть эпизодов "импорта" инфекции: два - из Румынии, по одному - из Египта, Израиля, Ирландии и Украины.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 167 546.

За минувшие 24 часа проведено 3342 теста, при этом повторно — 294.

За последние сутки COVID-19 заразились 50 медработников: 16 врачей, 26 медсестер и восемь человек вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 280 пациентов (из них 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровел 601 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 155 557.

Зафиксировано еще 18 летальных исходов, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3607.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило количество заразившихся>>>

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (86)

По теме

И.о. главы Минздрава рассказала о прогнозах по ситуации с COVID-19 в Молдове
Молдова получит в феврале меньше вакцин от COVID, чем ожидалось: в чем причина
Шеф-повар рекомендует: эффективная и вкусная "COVID-диета"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Дом-музей им. А. С. Пушкина был открыт в 1948 году 10 февраля - в день смерти поэта
Раритетные экспонаты в Доме-музее А. С. Пушкина: некоторые представлены впервые
Российские Ту-160 пролетели над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями.
Видео: российские ракетоносцы Ту-160 совершили полет над тремя морями
ТОП-30: Во сколько государству обойдется содержание политических партий в 2021 году.
Во сколько казне обойдется содержание политсил в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться