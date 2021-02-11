"Это первая часть": церковную утварь из России доставили в храм Чишмикиой

Комрат, 11 фев – Sputnik, Максим Топал. Помощь направлена "Российским фондом мира" в рамках благотворительной программы "Мир и культура".
Как сообщается на приходском сайте Свято-Успенского храма села Чишмикиой Вулканештского района, церковная утварь уже была доставлена на место назначения.
"Это первая часть утвари. В ближайшее время наш храм должен получить вторую часть помощи на сумму в 500 тысяч российских рублей. Об этом мы договаривались в октябре 2020 года", – отметил протоиерей Вячеслав Полизов.
Священник поблагодарил всех, кто задействован в этом благом деле.
Ранее сертификат о передаче в дар церковной утвари вручил депутату парламента Федору Гагаузу чрезвычайный и полномочный посол РФ в Молдове Олег Васнецов.
В марте 2019 года из Москвы церковная утварь была доставлена также и в Свято-Покровский храм города Вулканешты.
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