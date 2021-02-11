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Академик Валерий Пасат.

Незаконное преследование: Генпрокуратура принесла извинения Пасату

из личного архива В. Пасата
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210211/33590474/genprokuratura-prinesla-izvineniya-pasatu.html

Личность, известная своей административной, дипломатической и научной деятельностью, пережила несколько обвинений по различным статьям, осуждение, сокращение срока заключения, амнистию.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Генпрокуратура Молдовы извинилась перед членом Академии наук и бывшим министром обороны Молдовы Валерием Пасатом. Соответствующий официальный документ был опубликован на сайте ведомства. 

В Генпрокуратуре признали, что преследование Валерия Пасата было незаконным.

Илан Шор.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Генпрокуратура Молдовы намерена выдвинуть Шору новое обвинение

В марте 2005 года бывшего министра задержали в аэропорту Кишинева по обвинению в хищении государственных средств. А 17 января 2006 года суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

В феврале того же года ему было выдвинуто обвинение в организации государственного переворота, но в октябре апелляционная палата Кишинева сократила срок заключения с 10 до 5 лет.

Пасат попал под амнистию 9 июля 2007 года и был освобожден.

Позже Генпрокуратура пыталась обвинить Пасата в покушении на убийство и подготовке госпереворота в Молдове. Но суд оправдал его, а ЕСПЧ даже обязал Молдову выплатить компенсацию за моральный ущерб.

Валерий Пасат в разные годы занимал также должность посла Молдовы в России и Финляндии. Он возглавлял в 1999-2001 годах Службу информации и безопасности Молдовы. 

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