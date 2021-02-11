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Проездной билет.

Для тех, кто любит хитрить: новые правила выезда из Приднестровья

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210211/33594781/dlya-tekh-kto-lyubit-khitrit-novye-pravila-viezda-iz-pridnestrovia.html

Некоторые жители региона предоставляли фальшивые билеты, теперь оригинальность "квитка" придется доказывать чеком или квитанцией.

ТИРАСПОЛЬ, 11 фев – Sputnik. На заседании Оперштаба Приднестровья рассмотрели вопрос о том, как предотвратить злоупотребление послаблениями ограничительных мер. Речь о тех, кто выезжает из региона без получения разрешения в Оперштабе.

Как сообщили в МВД, разрешение не требовалось от граждан, выезжающих из региона и имеющих на руках билеты на авиарейс либо проезд на автобусе в другие страны.

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"Предъявив на пункте пропуска, в дату вылета из аэропорта либо накануне ее, билет на самолет, человек мог беспрепятственно покинуть Приднестровье. Недобросовестные граждане воспользовались такими послаблениями по-своему, предъявляли недействительные билеты", – пояснили в ведомстве.

По возвращении в Приднестровье махинация вскрывалась. На нарушителей составляли эпидемические карты.

Как решили на заседании Оперативного штаба, чтобы исключить такие факты злоупотребления, теперь граждане вместе с проездным билетом также будут предъявлять в пунктах пропуска документ, подтверждающий его оплату: чек или квитанцию.

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Теги:
новые правила, Приднестровье


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