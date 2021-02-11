Для тех, кто любит хитрить: новые правила выезда из Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 11 фев – Sputnik. На заседании Оперштаба Приднестровья рассмотрели вопрос о том, как предотвратить злоупотребление послаблениями ограничительных мер. Речь о тех, кто выезжает из региона без получения разрешения в Оперштабе.

Как сообщили в МВД, разрешение не требовалось от граждан, выезжающих из региона и имеющих на руках билеты на авиарейс либо проезд на автобусе в другие страны.

"Предъявив на пункте пропуска, в дату вылета из аэропорта либо накануне ее, билет на самолет, человек мог беспрепятственно покинуть Приднестровье. Недобросовестные граждане воспользовались такими послаблениями по-своему, предъявляли недействительные билеты", – пояснили в ведомстве.

По возвращении в Приднестровье махинация вскрывалась. На нарушителей составляли эпидемические карты.

Как решили на заседании Оперативного штаба, чтобы исключить такие факты злоупотребления, теперь граждане вместе с проездным билетом также будут предъявлять в пунктах пропуска документ, подтверждающий его оплату: чек или квитанцию.

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