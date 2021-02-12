Пока все спали: ДТП в Кишиневе, новая волна COVID-19 и взрыв в супермаркете

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. ДТП со смертельным исходом произошло в Кишиневе в ночь на 12 февраля. Как сообщает пресс-служба полиции, авария случилась в 2.00 на Мунчештском шоссе.

25-летний водитель BMW не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в столб. От удара автомобиль загорелся.

По данным полиции, водитель погиб.

Мощный взрыв в супермаркете Владикавказа

В пятницу утром в супермаркете по улице Гагкаева во Владикавказе прогремел взрыв. Предварительной причиной ЧП, по данным экстренных служб, стала утечка газа.

В настоящее время на месте ЧП найден один человек, он не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правительства Северной Осетии Ирбека Томаева.

"В ходе спасательных работ обнаружен один человек, он не пострадал, в настоящее время с ним работают сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, поступающим от специалистов, характер взрыва говорит о том, что произошла утечка газа. Работы продолжаются", - сказал Томаев.

Одноэтажное здание магазина полностью разрушено, пожара не было.В помещении находился охранник, он спасся.

По данным минздрава, звонков и обращений в скорую помощь Владикавказа после взрыва не было.

Предварительная причина случившегося — утечка газовоздушной смеси: в подвале хранились кислородные баллоны.

Около ста человек разбирают завалы, в ближайшее время к ним присоединятся еще сто спасателей.Следственный комитет начал проверку.

Инфекционист предупредил о риске новой волны коронавируса

Весенний всплеск коронавируса в России ожидается в любом случае, он придется на середину апреля сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, преждевременный отказ от базовых антиковидных ограничений, в том числе и масок, грозит массовым характером заболеваемости.

"Сейчас будет конец зимы. Снизится иммунитет всего населения. Начнутся весенние ОРВИ, весенний авитаминоз, определенное депрессивное состояние, связанное и с ограничительными мероприятиями, и с экономической ситуацией, плюс отсутствие солнца. Иммунитет снизится, люди будут больше подвержены заболеванию. Соответственно, вирус даже в небольшой дозе сможет их заразить", - рассказал Тимаков.

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