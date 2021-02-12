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Спецтехника

Скользкие дороги: полиция предупреждает автолюбителей

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1628)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210212/33598243/skolzkie-dorogi-politsiya-preduprezhdenie-avtolyubitelyam.html

В Молдове резко изменилась погода, в связи с чем ухудшилась и ситуация на трассах. Правоохранители призывают сохранять бдительность.

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Водителям следует быть максимально внимательными на дорогах и трассах страны. Такое предупреждение вынесли в Генеральном инспекторате полиции.

Обработка дороги противогололедным реагентом.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Работы продолжаются – на дорогах Молдовы по-прежнему скользко

Ведомство сообщает, что все дороги проходимы, но на трассах встречаются скользкие участки, в связи с чем дорожные риски возрастают.

"Дороги обработаны противогололедным реагентом. При необходимости готова вмешаться спецхтехника", - добавили в правоохранительных органах. 

Далее в полиции дали несколько рекомендаций водителям:

  • Адаптировать скорость согласно дорожным условиям;
  • Избегать обгонов;
  • Обязательно пристегиваться;
  • Соблюдать дистанцию ​​между машинами;
  • Пешеходам при переходе дороги следует убедиться, что водители их увидели и пропускают. 

Напомним, ранее Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением погоды. Предупреждение будет действовать около недели.

"В период 11-17 февраля погода резко изменится. Так, 11-12 февраля пройдут осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами сильный снег (снежный покров увеличится на 5-10 сантиметров). Из-за вторжения холодного арктического воздуха 12-17 февраля в ночные часы температура воздуха постепенно понизится от -8 -13 градусов по Цельсию до -14 -19, а к концу периода на севере страны – до -20 -22, а днем - до -8 -13 градусов", – сказано в сообщении Госгидрометео.

По прогнозам синоптиков, 12-13 февраля усилится северный ветер, порывы которого достигнут 17-22 метров в секунду. На дорогах - гололедица.

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Тема:
Погода в Молдове (1628)

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