Молдова - снова в списке стран "красной зоны" Румынии

Молдавские граждане, направляющиеся в Румынию, будут помещены в карантин даже приналичии отрицательного теста на COVID-19. Румыния снова включила республику в список стран высокого риска.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Граждане Молдовы, которые намереваются со следующей недели отправиться в Румынию, должны будут пройти 10-дневный карантин. Мера обязательна даже при наличии отрицательного теста на коронавирус. Решение принял Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям соседней страны. Согласно новому постановлению об утверждении списка стран/зон/территорий с высоким эпидриском, для которых вводятся карантинные меры в отношении лиц, прибывающих в Румынию, Республика Молдова вновь внесена в перечень.

"При въезде в Румынию для лиц, прибывающих из стран/зон/территорий с высоким эпидемиологическим риском и предоставившим документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, проведенный не более чем за 72 часа до посадки в транспорт (для пассажиров, путешествующих на автомобильном транспорте) или въезда на территорию страны (для тех, кто едет на собственном автомобиле) устанавливается карантин дома или в заявленном месте - сроком на 10 дней", - указано в решении комитета.

В постановлении также отмечается, что дети в возрасте до 3 лет, прибывающие в страну с лицами из зон риска, помещаются в карантин на аналогичный срок и освобождаются от обязанности предъявить документ об отрицательном результате теста на SARS-CoV-2. Для лиц, прибывающих из стран/зон/ территорий, классифицированных как зоны риска, не представивших при въезде документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, применяются карантинные меры на срок 14 дней - по месту жительства или по заявленному месту пребывания.

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