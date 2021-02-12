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Дозы вакцины Pfizer-BioNTech

Видео: Минздрав провел учения по доставке вакцины от коронавируса в Молдову

© REUTERS / Andreas Gebert
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (92)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210212/33603400/Video-minzdrav-provel-ucheniya-dostavke-vaktsiny-ot-koronavirusa-v-moldovu.html

Молдавский Минздрав смоделировал путь вакцины от коронавируса из аэропорта Кишинева до конкретного пациента.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Минздрав Республики Молдова провел учения по отрабтке ситуации процесса приема, распределения и введения вакцины от COVID-19. Видео опубликовано на официальной странице структуры в Facebook.

"В контексте начала общенациональной кампании вакцинации против COVID-19 Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, Национальное агентство общественного здоровья в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения и ЮНИСЕФ в Молдове организовали моделирование ситуации процесса приема, распределения и введения вакцины от коронавируса", – сообщили в Минздраве.

Таким образом, как отметили в ведомстве, республика приводит механизмы управления этого процесса в соответствие с международными рекомендациями и стандартами.

Ранее Минздрав Молдовы сообщал, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в Республику Молдова в середине февраля. Это 24 570 доз вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы Covax – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения. Однако позже и.о. главы Минздрава Татьяна Затык сообщила, что число доз препарата, произведенного Oxford/AstraZeneca, составит 156 тысяч.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (92)

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