Видео: на дорогах страны гололед и снег: как справляются службы

Сотни единиц спецтехники и рабочих постоянно трудятся, чтобы обеспечить безопасное и комфортное передвижение пешеходов и автомобилистов.

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. В Молдове резко ухудшились погодные условия. На смену потеплению пришли крепкие морозы. В ночь на 12 февраля на многих дорогах страны образовалась наледь, а также выпал снег. Ответственные службы продолжают работы по очистке дорожного полотна.

Самые обильные осадки зафиксировали на севере республики. Там подключили для освобождения дорог 201 единицу спецтехники и привлекли 292 рабочих.

Как рассказал примар Кишинева Ион Чебан, в столице всех мобилизовали еще глубокой ночью. Сотрудники Управления жилищно-коммунального хозяйства работали при помощи 28 единиц спецтехники.Для расчистки остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и тротуаров были задействованы 415 рабочих. В течение дня работы продолжаются во дворах жилых домов.Сотрудники Exdrupo задействовали 42 единицы спецтехники. Дорожные рабочие продолжают наблюдение за основными и второстепенными улицами, по которым ходит общественный транспорт, в том числе за пригородными дорогами, чтобы не допустить образования гололедицы.Сотрудники "Зеленхоза" работали ночью в парках и на аллеях: были задействованы 5 единиц спецтехники и 29 рабочих.

Дорожное движение на улицах муниципия осуществляется в нормальных условиях, а общественный транспорт ходит по расписанию. На линии вышли 322 троллейбуса и 108 автобусов.

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