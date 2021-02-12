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В Кишиневе снова снег

Видео: на дорогах страны гололед и снег: как справляются службы

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210212/33604259/video-na-dorogakh-strany-gololed-i-sneg-kak-spravlyayutsya-sluzhby.html

Сотни единиц спецтехники и рабочих постоянно трудятся, чтобы обеспечить безопасное и комфортное передвижение пешеходов и автомобилистов.

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. В Молдове резко ухудшились погодные условия. На смену потеплению пришли крепкие морозы. В ночь на 12 февраля на многих дорогах страны образовалась наледь, а также выпал снег. Ответственные службы продолжают работы по очистке дорожного полотна.

Самые обильные осадки зафиксировали на севере республики. Там подключили для освобождения дорог 201 единицу спецтехники и привлекли 292 рабочих.

Олег Кожокару
© Sputnik / Mihai Caraus
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Как рассказал примар Кишинева Ион Чебан, в столице всех мобилизовали еще глубокой ночью. Сотрудники Управления жилищно-коммунального хозяйства работали при помощи 28 единиц спецтехники.
Для расчистки остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и тротуаров были задействованы 415 рабочих. В течение дня работы продолжаются во дворах жилых домов.
Сотрудники Exdrupo задействовали 42 единицы спецтехники. Дорожные рабочие продолжают наблюдение за основными и второстепенными улицами, по которым ходит общественный транспорт, в том числе за пригородными дорогами, чтобы не допустить образования гололедицы. 
Сотрудники "Зеленхоза" работали ночью в парках и на аллеях: были задействованы 5 единиц спецтехники и 29 рабочих.

Дорожное движение на улицах муниципия осуществляется в нормальных условиях, а общественный транспорт ходит по расписанию. На линии вышли 322 троллейбуса и 108 автобусов.

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