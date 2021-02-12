Сюрпризы от налоговой: кого ждут проверки и возможные штрафы

День Святого Валентина может обернуться для некоторых повышенным вниманием со стороны сотрудников налоговой службы.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Налоговое ведомство Молдовы собирается провести проверки цветочных рынков 14 февраля.

"Государственная налоговая служба проведет 14 февраля проверки продавцов цветов на официальных рынках и в торговых точках. Подобные действия осуществляются в целях контроля за соблюдением действующего законодательства вышеуказанными налогоплательщиками", – уточнили в структуре.

В налоговой порекомендовали всем налогоплательщикам соблюдать положения законодательства, а покупателям – требовать чек.

Ежегодно 14 февраля отмечается День святого Валентина (также Валентинов день), или День всех влюбленных. Это праздник католического происхождения, однако пользуется большой популярностью в Молдове.

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