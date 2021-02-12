Члены правительства Молдовы утвердили ряд отставок

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Члены молдавского кабинета министров утвердили на заседании правительства в пятницу ряд отставок.

Так, с поста госсекретаря Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды уходит с 15 февраля Дорин Андрос. Правительство утвердило заявление об его уходе по собственному желанию. Андрос находился в должности госсекретаря с 2017 года.

Также пост госсекретаря Минэкономики покинул по собственному желанию Юлиан Постикэ. Он заканчивает работу в этой должности, на которой находился с 2020 года, 19 февраля.

Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой выразил сожаление, что Андрос и Постикэ покидают правительство в такой непростой период.

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