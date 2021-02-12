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Правительство Молдовы

Члены правительства Молдовы утвердили ряд отставок

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210212/33604799/chleny-pravitelstva-moldovy-utverdili-ryad-otstavok.html

Изменения в составе руководства некоторых министерств: ряд государственных секретарей покидают свои должности.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Члены молдавского кабинета министров утвердили на заседании правительства в пятницу ряд отставок.

Аурелиу Чокой
© Sputnik / Rodion Proca
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Так, с поста госсекретаря Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды уходит с 15 февраля Дорин Андрос. Правительство утвердило заявление об его уходе по собственному желанию. Андрос находился в должности госсекретаря с 2017 года.

Также пост госсекретаря Минэкономики покинул по собственному желанию Юлиан Постикэ. Он заканчивает работу в этой должности, на которой находился с 2020 года, 19 февраля.  

Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой выразил сожаление, что Андрос и Постикэ покидают правительство в такой непростой период.

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