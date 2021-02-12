В Молдове могут вернуться к ряду ограничений из-за COVID-19: в чем причина

В правительстве Молдовы обсудили ситуацию с коронавирусом в республике. И. о. главы кабинета министров не исключил возвращения к некоторым ограничениям.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. В Молдове могут вернуться к некоторым ограничениям, если число новых подтвержденных случаев COVID-19 в стране продолжит расти. Об этом заявил исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой на заседании правительства в пятницу.

Он отметил, что власти и уполномоченные структуры продолжают следить за развитием ситуации с коронавирусом.

"Боюсь, если число инфицирований продолжит расти, то придется вернуться к определенным решениям Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья и вернуться к некоторым ограничениям, чтобы удостовериться, что мы делаем или хотя бы пробуем делать все возможное для того, чтобы не допустить распространение новых случаев", – сказал Чокой.

По его мнению, эти решения не окажутся простыми. "Придется принимать радикальные меры. Но мы находимся перед лицом некоторых решений, которые мы должны будем принять", – заключил Чокой.

Госсекретарь, и.о. главы Минздрава Татьяна Затык отметила, что согласно данным, зарегистрированным на четверг, в Молдове общее число подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 167 546, из которых активные – 8382. Всего проведено 658 607 тестов на коронавирус.

"Согласно регистрируемым тенденциям, наблюдается существенный рост на пятой неделе года. На этой семидневке, вероятно, у нас будет еще более повышенный уровень в сравнении с первой и второй неделей", – сказала и.о. главы Минздрава.

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По ее словам, вызывает беспокойство увеличивающееся число инфицированных среди медицинских работников.

По состоянию на четверг, как отметила Затык, число пациентов в крайне тяжелом состоянии насчитывается 280, а подключенных к ИВЛ – 50.

"Согласно предположительным расчетам специалистов в сфере общественного здравоохранения, если на предыдущей неделе у нас был рост на 30% числа случаев, то возможность роста на этой неделе может составить 20%. Количество тяжелых случаев также выросло на 30%. Нагрузка на медицинскую систему крайне большая. Возможности госпитализации снижаются. Мы повторно активируем койко-места, которые сняли в январе", – сообщила и.о. министра.

Как отметила чиновник, в пятницу дополнительно откроют 130 мест в Кишиневе.

"Муниципальная клиническая больница фтизиопульмонологии уже повторно открыта после периода приостановления деятельности. Принимаем все меры для обеспечения доступа к медпомощи, но ее возможности ограничены. Важно, чтобы люди соблюдали защитные меры для того, чтобы снизить число инфицирования", – заключила эксперт.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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