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Правосудие

Правительство утвердило троих кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210212/33605932/pravitelstvo-utverdilo-troikh-kandidatov-na-dolzhnost-sudi-espch-ot-moldovy.html

Определены кандидаты на пост судьи Европейского суда по правам человека от Молдовы. Чокой заявил, что Парламентской ассамблее Совета Европы остается выбрать окончательного претендента на эту должность.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Правительство утвердило троих кандидатов на пост судьи Европейского суда по правам человека от Молдовы. Решение принято на заседании кабмина в пятницу.

Речь идет о Диане Скобиоалэ, Владимире Гросу и Николае Ешану, которые набрали наивысший балл на втором этапе Национального конкурса по выдвижению кандидатов на должность судьи ЕСПЧ. Правительство представит список кандидатов для консультации экспертно-консультативному совету по кандидатам.

"Мы желаем успеха троим кандидатам, выбранным Национальной комиссией, Парламентской ассамблее Совета Европы остается выбрать окончательного кандидата, который будет представлять Молдову в качестве судьи в ЕСПЧ", – сказал исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой. 

Здание парламента Молдовы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В целях соблюдения положений Закона № 239/2008 о прозрачности процесса принятия решений проект размещен на официальном сайте Минюста. Решение Комиссии по отбору кандидатов на должность судьи ЕСПЧ, а также общий средний балл, полученный каждым кандидатом, также можно посмотреть на официальном сайте Министерства юстиции.

Соответствующий конкурс объявили 24 декабря 2020 года. Собеседование с отобранными кандидатами прошло 27 января 2021 года.

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