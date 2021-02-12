Правительство утвердило троих кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от Молдовы

Определены кандидаты на пост судьи Европейского суда по правам человека от Молдовы. Чокой заявил, что Парламентской ассамблее Совета Европы остается выбрать окончательного претендента на эту должность.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Правительство утвердило троих кандидатов на пост судьи Европейского суда по правам человека от Молдовы. Решение принято на заседании кабмина в пятницу.

Речь идет о Диане Скобиоалэ, Владимире Гросу и Николае Ешану, которые набрали наивысший балл на втором этапе Национального конкурса по выдвижению кандидатов на должность судьи ЕСПЧ. Правительство представит список кандидатов для консультации экспертно-консультативному совету по кандидатам.

"Мы желаем успеха троим кандидатам, выбранным Национальной комиссией, Парламентской ассамблее Совета Европы остается выбрать окончательного кандидата, который будет представлять Молдову в качестве судьи в ЕСПЧ", – сказал исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой.

В целях соблюдения положений Закона № 239/2008 о прозрачности процесса принятия решений проект размещен на официальном сайте Минюста. Решение Комиссии по отбору кандидатов на должность судьи ЕСПЧ, а также общий средний балл, полученный каждым кандидатом, также можно посмотреть на официальном сайте Министерства юстиции.

Соответствующий конкурс объявили 24 декабря 2020 года. Собеседование с отобранными кандидатами прошло 27 января 2021 года.

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