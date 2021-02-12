Правительство утвердило троих кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от Молдовы

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Правительство утвердило троих кандидатов на пост судьи Европейского суда по правам человека от Молдовы. Решение принято на заседании кабмина в пятницу.
Речь идет о Диане Скобиоалэ, Владимире Гросу и Николае Ешану, которые набрали наивысший балл на втором этапе Национального конкурса по выдвижению кандидатов на должность судьи ЕСПЧ. Правительство представит список кандидатов для консультации экспертно-консультативному совету по кандидатам.
"Мы желаем успеха троим кандидатам, выбранным Национальной комиссией, Парламентской ассамблее Совета Европы остается выбрать окончательного кандидата, который будет представлять Молдову в качестве судьи в ЕСПЧ", – сказал исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой.
Соответствующий конкурс объявили 24 декабря 2020 года. Собеседование с отобранными кандидатами прошло 27 января 2021 года.
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