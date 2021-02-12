Депутаты парламента переименовали одну из памятных дат

Новое название этого дня появится в календаре как дань памяти погибшим в ходе вооруженного конфликта на Днестре.

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Решением парламента в Молдове было изменено название знаменательной даты — Дня памяти погибших во время вооруженного конфликта на Днестре.

Парламент сегодня одобрил проект поправок к Решению о памятных днях, праздниках и днях отдыха в Республике Молдова. Согласно документу, День памяти, который ежегодно отмечается 2 марта, переименован в День памяти и признательности.

Один из авторов проекта, депутат Андриан Канду, заявил, что для поддержания духа патриотизма и сохранения истории страны крайне важно чтить память тех, кто пал в ходе боев в 1991-1992 годах, а также выразить признательность тем, кто остался жив.

"В День памяти и признательности также необходимо провести серию акций, направленных на напоминание о ценности вклада тех 29 тысяч героев, которые воевали за Республику Молдова", — говорится в записке к проекту постановления.

Решение было принято большинством депутатов, которые присутствовали в зале.

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